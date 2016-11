11 stvari koje niste znali o novom američkom predsjedniku

Foto: Press Association/PIXSELL

Donald John Trump 45. je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, poduzetnik, televizijski producent i voditelj te političar njemačko-škotskog podrijetla.

Iz bogatog životopisa ovog karizmatičkog američkog biznismena, MSN je izdvojio neke manje poznate činjenice:

1. Zvijezda

Poput najvećih svjetskih poznatih lica, i Trump u Hollywoodu ima vlastitu zvijezdu. Počast mu je iskazana 2007. godine.

2. Obiteljski čovjek

Američki predsjednik ima petero djece. Sina Barrona ima sa sadašnjom suprugom Melanijom, sa prvom suprugom Ivanom ima troje djece, a sa drugom suprugom Marlom Maples ima kćerku Tiffany.

3. Vlastita društvena igra

Malo je poznato da je prije 12 godina predstavljena društvena igra "Trump".

4. Novčane navike

U televizijskom emisiji "Late Night", Donald Trump izjavio je kako nikada nije koristio bankomat.

5. Uloga u filmu

U filmu "Ghosts Can't Do It" iz 1990., Trump je glumio samoga sebe.

6. Ne pije

Također je nepoznata činjenica da novi američki predsjednik uopće ne pije alkohol.

7. Glasine o kandidiranju

Prije pet godina, kružile su glasine kako će se Trump kandidirati za predsjedničke izbore 2012. godine.

8. Trumpov toranj

Kada je 2001. godine dovršen Trumpov toranj u New Yorku, bila je to najviša rezidencijska građevina u svijetu.

9. Posjeduje palaču

Trump na Palm Beachu posjeduje vlastitu palaču sa 60 spavaćih soba. Palača je izgrađena davne 1920. godine.

10. Miss Universe

Novi američki predsjednik prije 20 godina bio je ekskluzivni producent natjecanja za Miss Universe, Miss USA i Miss Teen USA.

11. "Bad boy"

Zbog lošeg ponašanja u školi, roditelji su ga poslali u vojnu školu u New Yorku.