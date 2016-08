Započela distribucija novog IKEA kataloga - stiže na 470 tisuća adresa

FOTO: Press

Od 30. kolovoza do 14. rujna trajat će distribucija trećeg hrvatskog izdanja IKEA kataloga za 2017., na 475.638 kućanstava u Zagrebu i okolici. Uz tiskani katalog, ovu godinu začinit će i potpuno redizajnirani i inspirativni digitalni IKEA katalog i aplikacija. Odlikuje ih responzivni dizajn, a pregled je omogućen na pametnim telefonima, tabletima, desktop računalima i laptopima te zadnjoj generaciji Apple TV-a. IKEA katalog za 2017. pun je novih i dobro dizajniranih proizvoda za uređenje doma te pruža inspiraciju kako bi život kod kuće bio ljepši, ugodniji i održiviji.

„Novim katalogom želimo potaknuti ljude da promisle o velikim očekivanjima u svakodnevnom životu, a pogotovo u kuhinji i oko nje. Želimo svima poručiti: odbacite pravila i recepte za sreću. Pustite očekivanja. Prepustite se sebi“, pojasnila je temu ovogodišnjeg kataloga Darija Kuljić, voditeljica robne kuće IKEA Zagreb.

>> Odlučili se na domaći kadar: IKEA Zagreb ima novu voditeljicu

Naši su obroci migrirali – s blagovaonskog stola na kauč, pisaći stol, a ponekad čak i na pod. Obrok koji jedemo sa svojim prijateljima ili obitelji ne mora nužno biti za savršeno uređenim stolom, a ponekad ne treba niti uključivati stolce. Dani koji nalažu da se nešto mora su iza nas. Stoga, ohrabri se i jedi za pomoćnim stolićem, na kauču ili na podu. Zato što uistinu nije važno gdje jedemo – već da smo zajedno.

Po prvi puta do sada IKEA katalog sadrži dodatan sadržaj - 13 priča o ljudima koje čitatelja vode na putovanje u stvarne domove. Ove priče na inspirativan način pokazuju kako se tvrtka IKEA povezuje s različitim ljudima u različitim kulturama i kako nam saznanja o životu ljudi diljem svijeta pomažu da razumijemo njihove potrebe i snove te stvaramo nove, ali i unapređujemo postojeće proizvode i rješenja.

„IKEA uvijek dizajnira za stvarne potrebe ljudi, zbog čega ovogodišnja naslovnica kataloga poručuje “Dizajn za ljude”. To znači da IKEA stvara proizvode i rješenja koji imaju svrhu, uvijek imajući na umu stvarne životne situacije“, naglasio je Igor Štefanac, PR menadžer u IKEA Hrvatska.

IKEA katalog za 2017. godinu proteže se na 324 stranice, preveden je na 34 jezika i distribuiran u 48 zemalja u ukupno 211 milijuna primjeraka. Cijeli proizvodni lanac IKEA kataloga nosi FSC certifikat što znači da se od šume do tiska može pratiti sljedivost te je garancija odgovornog upravljanja šumama. Digitalni katalog nudi više od tri sata interaktivnog sadržaja, poput filmova jednostavnih za navigaciju te savjeta i ideja IKEA zaposlenika. Uz to, digitalna aplikacija omogućuje korisniku da pojedine sobe iz kataloga pregleda uz rotaciju od 360 stupnjeva te nudi opciju proširene stvarnosti što korisniku omogućuje smještanje IKEA proizvoda u vlastiti dom.

NOVA VODITELJICA ROBNE KUĆE IKEA ZAGREB

Od 1. rujna 2016. Darija Kuljić preuzima vođenje robne kuće IKEA Zagreb, dvije godine nakon njena otvorenja tijekom kojih je Darija bila na poziciji zamjenice voditelja robne kuće.

Karijeru je započela 2003. kao brand menadžer kompanije GAP i to u londonskoj poslovnici ovoga modnoga brenda. Vođenje jedne od GAP-ovih prodavaonica u Londonu Darija preuzima 2007., a 2009. dolazi na poziciju komercijalnog menadžera u istoj kompaniji. Darija se vraća u Zagreb 2010. kao voditeljica GAP-ove poslovnice u Arena centru da bi 2013. postala dio IKEA Hrvatska tima kao zamjenica voditelja robne kuće IKEA Zagreb. Darija je diplomirala strojarstvo na Sveučilištu u Mostaru te ima diplomu prestižnog londonskog University of Arts, London College of Fashion.

Austrijski kolega Georg Platzer, prvi voditelj robne kuće IKEA Zagreb prihvatio je nove izazove razvoja IKEA poslovanja u Aziji.

Prema globalnoj strategiji upravljanja ljudskim potencijalima IKEA Grupe, sukladno vrijednostima kompanije koje naglašavaju važnost raznolikosti i jednakosti, IKEA do 2020. godine planira imati jednaku zastupljenost muškaraca i žena na upravljačkim pozicijama. Trenutno je na globalnoj razini 48% žena na upravljačkim pozicijama. U Hrvatskoj je od ukupnog broja zaposlenika 55% žena, a na srednjim i višim upravljačkim pozicijama ih je 53%.