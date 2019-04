VIDEO/FOTO: Ova nova zračna luka vrijedna je 12 milijardi dolara i najveća je na svijetu

Foto: Reuters

Svi komercijalni letovi prebačeni su sa starog aerodroma na novu vodeću međunarodnu zračnu luku u Turskoj, što znači da je Istanbul New Airport otvoren za poslovanje, javio je CNBC.

Prvi let na Istanbul New Airportu održan je još u listopadu 2018. godine, a sada je završena prva faza izgradnje zračne luke, koja uključuje tri piste i 15 milijuna četvornih metara terminala. Postoje četiri faze koje će biti dovršene do 2025., s ukupnim troškom od oko 12 milijardi dolara.

Nova zračna luka pokriva 76 milijuna četvornih metara (ili 18.780 hektara) i trenutno može obraditi 90 milijuna putnika godišnje u prvoj fazi. Kada bude dovršena cijela zračna luka, moći će primiti 200 milijuna putnika godišnje. To će ju učiniti najvećom svjetskom zračnom lukom s putničkim prometom.

Za usporedbu, međunarodna zračna luka Hartsfield-Jackson u Atlanti, trenutno najprometnija zračna luka na svijetu, godišnje primii 107 milijuna putnika.

Tu će biti 55.000 četvornih metara Duty Free trgovina. Područje Duty Free-a, inspirirano Bosphorusom, poznatim plovnim putem u Turskoj, imat će sedam odjeljaka s različitim konceptima, uključujući „Fashion Garden“, „Family Palace“ i „Style Beach“.

Zračna luka također ima Yotel, butik hotel sa 451 sobom.

Kontrolni toranj zračnog prometa na Istanbul New Airport, koji je udaljen 35,4 km od Istanbula, u obliku je tulipana, popularnog i simboličkog cvijeta u turskoj kulturi.

Ogroman rast Turkish Airlinesa jedan je od glavnih razloga izgradnje Istanbulske nove zračne luke.

Međunarodna kineska zračna luka Beijing Daxing, koja bi trebala biti otvorena u rujnu, također košta 12 milijardi dolara. Ona se gradi kako bi preuzela dio opterećenja s međunarodne zračne luke Beijing Capital, koja je trenutno druga najprometnija zračna luka u svijetu s 95 milijuna putnika. Beijing Capital se neće zatvoriti.