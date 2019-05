VIDEO: Najbogatiji čovjek svijeta pokrenuo projekt u stilu zagrebačkog gradonačelnika

Izvršni direktor Amazona Jeff Bezos iznenadio je sve na otvaranju skočivši u prednji utovarivač kako bi podigao prvu hrpu zemlje, prenosi Business Insider.

Amazon izgradnjom luke želi još više preuzeti kontrolu nad procesom dostave kako bi smanjio troškove i ubrzao vrijeme isporuke.

Bezos se navodno iznenada pojavio na otvaranju.

"Ako se pitate, ovo je zabavno", rekao je nakon što je izašao iz stroja.

Amazon je dobio 50-godišnji zakup za više od 900 hektara zemljišta, što je prostor blizu veličine globalnih čvorišta vrhunskih teretnih zrakoplovnih tvrtki, navodi Associated Press.

Amazon planira preuzeti veću kontrolu nad svojim procesom dostave i postati manje ovisan o prijevozu tvrtki kao što su UPS, FedEx ili USPS. Uz to želi omogućiti specijalnim naručiteljima dostavu unutar jednog dana.

"Ovo čvorište će nam omogućiti da brže isporučujemo pakete klijentima ... Ubrzat ćemo Prime uslugu s dvodnevne [isporuke] na jedan dan, a ovo središte je veliki dio toga", rekao je Bezos, za WCPO TV.

Otvaranje se očekuje 2021. godine, a projekt će stvoriti dodatnih 2.000 radnih mjesta u zračnoj luci.

Podsjetimo, ove godine je počela gradnja sljemenske žičare, a radove je u sličnom stilu otvorio zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, upravljajući bagerom.

We’re investing $1.5 billion in our new air hub to get you your packages faster. Three million square feet, and it’s going to create 2,000 jobs. And if you’re guessing that driving a front loader was fun, you’re right! #amazon #prime pic.twitter.com/Cud4orKrC4