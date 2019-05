VIDEO: Ford predstavio budućnost dostave, ne radi se o vozilu već o ‘dostavljaču’ zbog kojeg su neki i uznemireni

Foto: Ford Youtube screenshot

Ford, najpoznatiji po automobilima, kamionima i terencima, eksperimentira s nečim posve drugačijim: robotom za nošenje paketa, prenio je CNN.

Proizvođač automobila najavio je ovaj tjedan da testira robota koji će isporučivati pošiljke iz samovozećih automobila na kućna vrata.

Ford već testira dostavu sa samovozećim automobilima inspiriran popularnošću online kupovine.

No, tvrtka je otkrila da je ponekad neprikladno da ljudi izlaze iz domova, čekaju na rubniku i uzimaju paket iz samovozećeg auta.

Zato se udružio s Agility Roboticsom, startupom iz Albanyja, Oregon, koji je napravio robot koji je sposoban nositi pakete od dvadesetak kilograma.

Iz Forda su poručili da se robot, zvani Digit, može penjati stepenicama, hodati po neravnom terenu ili ostati uravnotežen čak i ako je udario. U videu, Ford je pokazao da Digit kruži oko e-skutera koji mu blokira put na pločniku.

Ford je odbio reći hoće li pokrenuti uslugu isporuke ili će isporučivati za partnere. Ranije je s Dominom radio na isporuci pizza u Ann Arboru, Michigan. Kupci su morali hodati do vozila i unijeti šifru na touchpad-u prije nego se otvori prozor na stražnjem sjedalu kako bi se otkrila pizza.

Ford je to objavio dva dana nakon što je priopćio kako će otpustiti 10% osoblja zbog smanjenja troškova. Proizvođači automobila kao što su Ford i GM najavili su otkaze u borbi za prilagodbu promjenjivom gospodarstvu, koje se sve više usredotočuje na tehnologije temeljene na umjetnoj inteligenciji, uključujući i samovozeća vozila.

Ford se planira više usredotočiti na električna vozila i autonomna vozila. No suočava se s intenzivnom konkurencijom tvrtki kao što su Googleova matična tvrtka Alphabet (GOOG) i Tesla (TSLA).

Očekuje se da će autonomna vozila revolucionirati logistiku i transport te ugroziti milijune radnih mjesta u prijevozu. Međutim, neki stručnjaci kažu da će zadržavanje posla usmjerenog na isporuku ostati sigurno. Dok se automobili i kamioni mogu sami voziti, ne mogu hodati korakom i smjestiti paket na prag. No Digit može i to promijeniti. Ford je u videu pokazao kako se Digit može sklopiti u stražnjem dijelu vozila, izaći i ponijeti paket do ulaznih vrata.

Ako je Digit zbunjen dok nosi paket, on će komunicirati s Fordovim vozilima radi navođenja. Iz Forda su odbili reći hoće li i kada će pokrenuti komercijalni program isporuke s Digitom.