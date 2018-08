Uber sprema radikalnu promjenu u poslovanju: Prijevoz autima pada u drugi plan

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Uber se planira više usredotočiti na poslovanje električnim skuterima i biciklima, a manje automobilima, premda bi to moglo naštetiti dobiti te tvrtke, pišu mediji.

Direktor Ubera Dara Khosrowshahi rekao je kako su individualni načini prijevoza primjereniji vožnji po gradskom središtu. Također, predviđa da će korisnici u budućnosti češće putovati na kraće udaljenosti.

„Tijekom najvećih gužvi u prometu, vrlo je neučinkovito da metalna gromada teška tonu prevozi jednu osobu 10 blokova. Kratkoročno, na financijskoj razini to možda nije dobitak za nas, ali dugoročno na strateškoj razini mislimo da je to smjer u kojem želimo ići”, izjavio je za Financial Times.

Njihovi Jump električni bicikli zasad su dostupni u osam američkih gradova, uključujući New York i Washington te će uskoro biti dostupni i u Berlinu.

Također, udružili su se i s Limeom, kompanijom za električne skutere, dok u isto vrijeme sklapaju dogovore u drugim područjima, poput javnog i prijevoza tereta.

Khrosrowshahi je priznao kako Uber zarađuje manje novca vožnjom bicikla nego vožnjom automobila na istu udaljenost, no smatra kako će to biti nadoknađeno jer će korisnici češće koristiti aplikaciju za kraća putovanja.

Također je priznao kako bi vozači Ubera mogli ostvariti gubitak ovim planom, no istaknuo je kako će dugoročno vozači imati koristi od unosnijih i duljih putovanja.

Uber, koji je u prošloj godini izgubio 4,5 milijardi dolara, pod pritiskom je jer mora poboljšati svoje financijsko stanje prije očekivanog uvrštenja dionica na burzu.

Prihodi od poslovanja taksijima rastu, no troškovi širenja na druga područja, kao što su dijeljenje bicikala i dostava hrane izazvali su drastično povećanje gubitaka.

Regulatorni pritisak također prijeti rastu na nekim tržištima. Tijekom ovog mjeseca u New Yorku je izglasano privremeno ograničenje izdavanja novih dozvola za taksi usluge po načelu dijeljenja vožnje zbog gužvi, dok gradonačelnik Londona planira tražiti slična ograničenja.