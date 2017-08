Uber izabrao novog izvršnog direktora

Foto: Reuters

Dara Khosrowshahi, bivši čelnik globalne online turističke vrtke Expedia, izabran je za novog izvršnog direktora američke tehnološke kompanije Uber, čime su okončana višemjesečna nagađanja o novom čelniku te tvrtke za posredovanje u uslugama prijevoza.

Odluku je Uberov upravni odbor donio kasno u nedjelju, doznaje se od izvora, no kompanija nije izdala službeno priopćenje.

Khosrowshahi će zamijeniti Travisa Kalanicka koji je pod pritiskom dioničara u lipnju podnio ostavku na čelnu funkciju.

Ova kompanija za posredovanje u uslugama prijevoza trenutno se bori za popravak imidža u javnosti nakon serije skandala.

Nekoliko velikih imena, uključujući izvršnu direktoricu Hewlett Packarda Meg Whitman te donedavnog čelnika General Electrica Jeffa Immelta, su bili spominjani kao izgledni kandidati za izvršnog direktora Ubera.

Kalanick je u lipnju pristao na zahtjeve dioničara te odstupio s vodećeg mjesta te tvrtke sa sjedištem u San Francisicu.

Njegov odlazak uslijedio je nakon višemjesečnih previranja u kompaniji, uključujući niz kontroverzi oko seksualnog uznemiravanja, prevladavanja 'macho' kulture i odlaska viših rukovoditelja.

Upravi odbor Ubera se sastaje svakodnevno, a tijekom vikenda je raspravljao o odabiru novog čelnika.

Glasnogovornik kompanije odbio je komentirati imenovanje, a ni Khosrowshahi nije bio dostupan za izjavu.

Taj poslovni čovjek američko-iranskog podrijetla došao je u SAD kao dijete 1978. godine zajedno s roditeljima uslijed Iranske revolucije.

Diplomu inženjera elektrotehnike stekao je na Sveučilištu Brown u gradu Providence u saveznoj državi Rhode Island, a karijeru je započeo u investicijskoj banci Allen and Co.

Khosrowshahi je 2015. bio najbolje plaćeni izvršni direktor u SAD-u, uglavnom zbog približno 91 milijuna dolara nagrade u dionicama. Također se nalazi u upravnom odboru New York Timesa te tvrtke za sportsku opremu Fanatics.

Pod vodstvom Khosrowshahija Expedia je više nego udvostručila godišnje prihode od 2012., na gotovo 8,8 milijardi dolara u 2016. godini.

Ako preuzme čelno mjesto u Uberu, pred sobom će imati zahtjevan zadatak, koji uključuje poboljšanje Uberovog korporativnog imidža, unaprjeđenje odnosa s ulagačima te stvaranje profitabilnog poslovanja nakon godina gubitaka.