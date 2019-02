Uber dobio konkurenciju iz autoindustrije

Foto: Getty Images

Njemački proizvođači automobila Daimler i BMW predstavili su zajedničku tvrtku za prijevoz na poziv, usluge parkiranja i punjenja električnih automobila kako bi konkurirali uslugama mobilnosti koje nude američki Uber i druge tehnološke tvrtke.

Tvrtke za proizvodnju luksuznih automobila priopćile su kako će uložiti više od milijardu eura u širenje svojeg već postojećeg poslovanja izvan proizvodnje i prodaje automobila na sustave plaćanja po minuti ili po prijeđenom kilometru.

Konzultantska kuća PwC istaknula je da se proizvođači automobila suočavaju s marginalizacijom zbog tehnoloških tvrtki bogatih gotovinom, osim kada razvijaju usluge baziranu na korištenju vozila.

Sve više tvrtki za taxi prijevoz

Uspostave tvrtki za usluge prijevoza na poziv sve su češća pojava. Kineska tvrtka Didi Chuxing namjerava graditi svoje poslovanje u Latinskoj Americi, a Uber stvara uporište na svom američkom tržištu.

"Daljnja suradnja s drugim pružateljima usluga, uključujući udjele u startupima i suradnju s etabliranim igračima, također je moguća opcija”, kazao je glavni izvršni direktor Daimlera Dieter Zetsche.

Daimlerov brend Car2Go, za dijeljenje vožnje, povezat će se s BMW-ovim tvrtkama DriveNow, ParkNow i ChargeNow, pri čemu oba proizvođača automobila imaju po 50 posto udjela u tom zajedničkom pothvatu.

Pothvat ima pet cjelina - REACH NOW, usluga osmišljavanja rute i rezervacije putem pametnih telefona, CHARGE NOW za punjenje električnih automobila, FREE NOW za pozivanje taksija, PARK NOW za usluge parkiranja i SHARE NOW za dijeljenje vožnje.

"Tih pet usluga biti će usko povezane kako bi se stvorio jedinstveni portfelj usluga mobilnosti s potpuno električnim voznim parkom, koji vozi i parkira autonomno”, izjavio je izvršni direktor BMW-a Harald Krueger.

BMW i Daimler rade na razvoju autonomnih automobila koji će im omogućiti da preokrenu tržište za taksi i usluge prijevoza na poziv.

"S već današnjih 60 milijuna klijenata imat ćemo koristi od neprimjetno integriranog, održivog ekosustava dijeljenja vožnje, prijevoza na poziv, parkiranja, punjenja i multimodalnih prijevoznih usluga", izjavio je Kruger za CNBC.