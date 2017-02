Teva pod istragom zbog sumnje u korupciju

Foto: Reuters

Izraelski farmaceutski div Teva Pharmaceuticals izvijestio je u srijedu da je pod istragom izraelske policije zbog sumnje da su podmićivali inozemne dužnosnike, samo dan nakon što je izvršni direktor Erez Vigodman podnio ostavku kako bi utro put novoj upravi i obnovi povjerenja ulagača.

"U Izraelu se provodi istraga o istim pitanjima oko kojih smo postigli nagodbu s američkim vlastima", stoji u Tevinom priopćenju.

Izraelska je kompanija u sklopu nagodbe s američkim vlastima pristala platiti više od 519 milijuna dolara kako bi ishodila odbacivanje tužbe za podmićivanje službenika u Rusiji, Ukrajini i Meksiku.

Slučaj je uključivao podmićivanje visokog dužnosnika ruske vlade koji je upotrijebio svoj položaj kako bi potaknuo prodaju Tevinog lijeka za multiplu sklerozu Copaxone, što je Tevi donijelo dobit veću od 200 milijuna dolara dok je ruski dužnosnik dobio oko 65 milijuna dolara, objavilo je američko ministarstvo pravosuđa.

Američki zakoni dopuštaju kažnjavanje za korupciju svih kompanija čije su dionice uvrštene u kotaciju američke burze.

Vodeći izraelski dnevni list Haaretz piše, ne navodeći izvor te informacije, da se Tevu sumnjiči da su zahvaljujući mitu - koje su potom prikrivali krivotvorenjem dokumenata - zaradili "stotine milijuna dolara".

"Prema izraelskim tvrdnjama, mito u Rusiji i Meksiku prikazivano je kao popust klijentima. U Ukrajini se navodno prikrivalo pod krinkom troškova marketinga i prodaje ili pod naknadama za savjetovanje", izvješćuje izraelski list.

Informacija o istrazi u Izraelu nadovezala se na jučerašnju ostavku izvršnog direktora Ereza Vigodmana čije razloge u Tevi nisu naveli. Izraelski mediji pišu da je kompanija poduzela mjere nakon što su ulagači izgubili povjerenje u upravu zbog niza odluka donesenih u posljednje vrijeme.

Teva, najveća izraelska kompanija i vlasnica Plive, objavila je uz informaciju o Vigodmanovu odlasku da će ga privremeno zamijeniti predsjednik upravnog odbora Yitzhak Peterburg. Vigodman je došao u kompaniju 2014. i ubrzo je krenuo u skupe akvizicije, što je kulminiralo kupnjom Actavisa za 40,5 milijardi dolara. Mnogi su investitori tu cijenu smatrali previsokom.

Akvizicija meksičkog proizvođača lijekova Rimsa, 'teška' 2,3 milijarde dolara, završila je pak sudskim tužbama.

Dodatni je izazov za vodećeg proizvođača generičkih lijekova u svijetu apel novog američkog predsjednika Donalda Trumpa farmaceutskim kompanijama da snize cijene lijekova, zbog čega mnogi dioničari zahtijevaju razdvajanje proizvodnje generičkih i brendiranih lijekova u zasebne kompanije.

Ujedno je Tevina prognoza dobiti i prihoda u 2017. bila niža no što su analitičari očekivali. U izraelskoj kompaniji očekuju da će ove godine ostvariti dobit po dionici u rasponu od 4,90 do 5,30 dolara, te prihode od 23,8 milijardi do 24,5 milijardi dolara, uključujući nepovoljan utjecaj valutnih tečajeva u iznosu 800 milijuna dolara.

"Pitanje je postoji li svijest da je proizvodnja generičkih lijekova dosegnula plafon i da trebaju više ulagati u druge stvari poput brendiranih lijekova", izjavio je za Reuters Eldad Tamir,, čelnik investicijske kuće Tamir Fishman, čije su fondovi u protekle dvije godine smanjili udio u Tevi za 90 posto.