Švedska kompanija bosanskog Hrvata vodeći je proizvođač seksualnih pomagala u svijetu

Foto: Ian West/Press Association/PIXSELL

Sedić je nakon rata u BiH otišao u Švedsku gdje je počeo raditi za kompaniju Ericsson na proizvodnji mobilnih telefona. Nije, međutim, bio zadovoljan ovim poslom u kojem njegova kreativna strana nije mogla doći do izražaja te je počeo praviti druge poslovne planove kako bi mogao iskoristiti svoje inženjersko iskustvo, kao i kreativnost.



Nije očekivao kako će upravo rad u industriji seksualnih igračaka i pomagala biti ostvarenje tog poslovnog plana, kaže Sedić u razgovoru za Klix.ba.



Priča je počela sasvim slučajno. Filip je sa nekoliko svojih prijatelja tražio idealan poklon za 40. rođendan svoje prijateljice, za koju kaže kako je imala sve. Potraga za poklonom u Stockholmu nije urodila plodom, a kada se društvo odlučilo za poklon intimnije prirode, došli su do saznanja kako je tržište seksualnih pomagala u Švedskoj siromašno, jeftino i nekvalitetno.

"Radilo se o proizvodima na koje nitko ne bi bio ponosan da ih posjeduje, a kamoli da ih pokloni nekome za rođendan. Izgledali su neukusno", kaže Sedić prisjećajući se potrage za rođendanskim poklonom.

Sedić je odlučio sjesti sa svoja dva prijatelja Carlom Magnusonnom i Ericom Kalenom, industrijskim dizajnerima, te su odlučili ući u svijet seksualnih igračaka i pomagala dizajnirajući ikonsku "Lily", ručni masažer-vibrator.

Kompanija je prve godine imala samo 10 zaposlenika, a svoj posao su uspjeli proširiti na 16 država te prve godine poslovanja. Danas je u podružnicama širom svijeta zaposleno više od 600 ljudi.



"Ovaj mali predmet promijenio je industriju, nabolje naravno. Pokazao je kako zadovoljstvo može biti jedna prelijepa stvar i to je nešto na što smo mogli biti ponosni", kaže Sedić.



Imali su dobar proizvod i bili su toga svjesni. Sasvim druga stvar i problem bilo je reklamiranje i širenje glasa o proizvodu u svijetu i industriji seksualnih pomagala u kojoj su dugo dominirali jeftini i u suštini isti proizvodi, bez inovacija.



"Imali smo nekog samopouzdanja. Uzdali smo se i u žene koje nikada ranije nisu razmišljale o posjedovanju ličnog intimnog masažera, a koje bi cijenile jednostavnu ljepotu dizajna našeg prvog proizvoda koji i danas prodajemo, samo s jednom izmjenom, poboljšanim motorom. Radi se o LILY2", nastavlja Sedić.



Percepcija seksualnih pomagala se, zahvaljujući ovoj kompaniji, u potpunosti izmijenila. Zapravo se izmijenila cjelokupna industrija, a Sedić to smatra najvećim postignućem ove kompanije.



"Interes za seksualna pomagala na globalnom nivou počeo je prelaziti preko ustaljenih granica; ljudi su polako gubili inhibicije, a osjećaj stida nestaje. Ovo uključuje i medije, vode se diskusije o seksu i seksualnom zadovoljstvu. Veća otvorenost medija prema ovoj temi dovodi do bolje edukacije ljudi, a mi smo sretni što možemo zadovoljiti radoznalost i pomoći da se razbije stigma koja je vezana uz razne vrste seksualnog zadovoljstva", smatra Sedić.



Kompanija LELO zaslužna je i za nedavnu, prvu nakon nekoliko decenija, inovaciju u sferi seksualne zaštite, o čemu je naš portal i pisao. Riječ je o HEX kondomu, projektu koji se razvijao sedam godina. Novi dizajn kondoma donosi poboljšanu udobnost i jačinu kondoma, kao i realističan osjećaj.