Šef IKEA-e otkrio što Hrvati najviše vole kupovati i najavio novi dizajnerski outlet

U dugoročnim planovima za jugozapadnu Europu do 2025. nije isključena ni gradnja još jedne robne kuće u Hrvatskoj. No Ikea će se u nas zasad fokusirati na jačanje online prodaje, niže cijene dostave koja će se moći platiti i gotovinom, pick-up punktove..., najavio je ovih dana u Zagrebu Stefan Vanoverbeke, direktor tvrtke Ikea Hrvatska te regionalni direktor Ikea South East Europe (SEE).

I u drugoj godini poslovanja u Hrvatskoj (1. rujna 2015. – 31. kolovoza 2016.), najveći svjetski trgovac namještajem premašio je zacrtane planove. Kako piše Večernji list, ostvareno je 567,7 milijuna kuna prometa pri čemu je robna kuća ostvarila 535,7 milijuna kuna, a Ikea Food (restoran i bistro, cafe i trgovina švedske hrane) 27,4 milijuna kuna, ističe Vanoverbeke, s kojim razgovaramo o daljim konkretnim potezima i očekivanjima na našem tržištu, kakav je prosječan hrvatski kupac, zašto je u Ikei više menadžerica nego menadžera, strasti za uređenjem doma i dizajnom…

Jeste li zadovoljni rezultatima u Hrvatskoj?

Rezultat koji smo postigli gotovo je 6% veći nego lanjske godine. Otvorili smo online kanal prodaje kako bismo hrvatskim kupcima bili još dostupniji, a novost koja će zasigurno obradovati naše potrošače jest otvaranje pick-up pointa u Splitu u sljedećih 12 mjeseci. Zbog toga će sigurno rasti i prodaja na području Splita i šire, a to će onda biti i razlog zašto ćemo otvarati i pick-up pointe u Dubrovniku, Rijeci, Zadru… Važno je da su ono što nudimo, za što se zalažemo, a to je naš demokratski dizajn kao jedinstveni pristup na tržištu, potrošači u Hrvatskoj izvrsno prihvatili.

Što se najbolje prodaje?

Od više od 60.000 artikala najprodavanija su naša Algot rješenja za odlaganje i pohranu stvari, koja možete koristiti bilo gdje u kući ili stanu. Drugo mjesto drže Oftast stakleni tanjuri mliječnobijele boje, kojih smo u protekloj poslovnoj godini prodali gotovo 820 tisuća komada.

Najavili ste i dizajnerski outlet u Hrvatskoj. O čemu je riječ?

Zajedno sa sestrinskom tvrtkom Ikea Centres Ikea je pokrenula projekt Designer Outlet Croatia. Radi se o fashion outletu pokraj robne kuće Ikea Zagreb čija će gradnja početi 2017., dok se otvaranje očekuje 2018. U prvoj fazi Designer Outlet protezat će se na 15.000 m² u 90 lokala prosječne površine 170 m² koje zakupci po potrebi mogu spajati, a poseban šarm kupnji dat će arhitektura inspirirana stilskim elementima kućaSlavonije, Istre i Kvarnera, Dalmacije, Zagreba... Po završetku prve faze projekta otvorit će se više od 400 novih radnih mjesta.

