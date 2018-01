Sa Siemensom i Adidasom do tenisice u nekoliko klikova

FOTO: Siemens

Adidas SPEEDFACTORY, projekt kojim adidas želi kreirati atletsku cipelu za sve u suradnji sa Siemensom omogućit će vam da do personalizirane tenisice dođete u samo nekoliko klikova. Tržište je spremno na ovaj potez, pa ubrzo profesionalni sportaši neće jedini imati koristi od personaliziranih proizvoda.

Globalna korporacija Adidas sa sjedištem u Herzogenaurachu u Njemačkoj planira u budućnosti posredstvom digitalizacije proizvoditi obuću. Na taj način žele ubrzati i proizvodni proces učiniti efikasnijim. U budućnosti, potrošači će konfigurirati svoje vlastite personalizirane atletske cipele u trgovini ili na svom prijenosnom računalu, naručiti ih, a s kratkim vremenskim odmakom svoju tenisicu će moći i preuzeti. U prvoj fazi se očekuje da će se količina vremena od projektiranja cipela za prodaju u trgovini smanjiti s nekoliko mjeseci na samo nekoliko tjedana koristeći tzv. SPEEDFACTORY, a predviđa se da će u izvjesnoj budućnosti to potrajati i samo nekoliko dana ili čak sati. Za usporedbu, razvoj i proizvodnja atletskih cipela od strane dizajnera u Njemačkoj i tvornicama Azije traje oko 18 mjeseci.

"Naš je cilj uspostaviti globalnu mrežu automatiziranih tvornica koje donose najmoderniju tehnologiju u gradove širom svijeta", kaže Gerd Manz, objašnjavajući viziju tvrtke. Manz je potpredsjednik tehnoloških inovacija u Adidasu. Zajedno sa svojim timom već je pokrenuo mnoge vrhunske proizvode pod brandom Adidas - inovativne atletske cipele koje pojačavaju performanse, kao i niz nogometnih lopti za Svjetsko prvenstvo i Ligu prvaka.

On je uvjeren u jednu stvar: "SPEEDFACTORY olakšava komercijalnu masovnu proizvodnju, tako da svaki potrošač može dobiti ono što želi, kad god to želi i odmah na licu mjesta - brže nego ikada prije."

U završnoj fazi proširenja, svi procesi u SPEEDFACTORY-u bit će digitalizirani. Kao partner u Adidasu, Siemens provodi svoja obećanja o digitalnom poduzeću. "Projekt SPEEDFACTORY se bavi povezivanjem najsuvremenijih digitalnih rješenja s industrijskom proizvodnjom - odnosno povezivanjem virtualne produkcijske okoline s stvarnim životom", kaže Klaus Helmrich, član Upravnog odbora tvrtke Siemens AG.

Točnije, to znači da će proizvodna oprema i proizvodni proces biti prvi dizajnirani i optimizirani kao digitalni twin. Tek će poslije biti implementirani u stvarnom svijetu. "To čini proizvodnu infrastrukturu vrlo fleksibilnom i puno bržom, jer se pogreške mogu ispraviti prije vremena i sve je optimalno dizajnirano prije nego što proizvodnja i započne, a podaci iz stvarnog svijeta mogu se odmah ponovno upotrijebiti i u virtualnom planiranju ", objašnjava Helmrich. Zahvaljujući ovoj univerzalnoj, sustavnoj digitalizaciji cijelog lanca vrijednosti - od projektiranja proizvoda do proizvodnje, korisničke službe i mapiranja kao digitalnog twina - Siemens pomaže partneru Adidasu da postigne personalizirani proces masovne proizvodnje.

Provedba ove vizije već je započela. Prva SPEEDFACTORY je sada u pogonu u Ansbachu u Njemačkoj, a prvi veliki projekt je u tijeku s lansiranjem cipele AM4LDN koja je prilagođena specifičnim potrebama i željama trkača u Londonu. Automatizacijski sustavi i digitalni twinovi iz Siemensa bit će instalirani tijekom narednih mjeseci. U srednjoročnom razdoblju adidas planira proizvesti oko 500.000 cipela godišnje u Ansbachu. Drugi SPEEDFACTORY se već gradi, a bit će stacioniran u Atlanti, Georgia.

''Sve što radimo usredotočeno je na naše potrošače. Oni zahtijevaju najvišu razinu individualnosti i kvalitete. Sa SPEEDFACTORY-om, možemo potpuno razmotriti konvencionalne procese i živjeti u skladu s tim visokim očekivanjima ", kaže Manz, sažimajući ovaj pristup. "Digitalizacijom lanca vrijednosti, moći ćemo još brže implementirati nove tehnološke inovacije, učinkovitije i transparentnije koristiti raspoložive resurse i tako fleksibilnije odgovoriti na individualne potrebe naših potrošača - dati im ono što žele i kada to žele. "