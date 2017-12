Rosnjeft nije za dionice Ine, prije bi želio rafinerije

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Rosnjeft trenutačno nije zainteresiran za kupnju dionica Ine. Jedino, a i to je pod upitnikom, kompanija razmišlja o mogućoj kupnji dviju rafinerija u Hrvatskoj. Bude li Zagreb tražio novog strateškog partnera, Rosnjeft neće pokazati interes. Tu je tvrdnju iznio izvor blizak ruskoj energetskoj kompaniji novinaru mađarskog lista Magyar Nemzet. Jučer nije bilo potvrda o službenom stavu ruske kompanije u odnosu na Inu, piše Večernji list.



Prvi čovjek Rosnjefta Igor Sečin u intervjuu krajem listopada kazao je kako je Rosnjeft zasigurno zainteresiran za učinkovite investicije u ovoj regiji i razmatra mogućnosti ulaska u vlasničku strukturu Ine.



Ustvrdio je da su rafinerije u Rijeci i Sisku ključna imovina Ine te, uđe li Rosnjeft u vlasničku strukturu kompanije, ta postrojenja bit će modernizirana i moći će rentabilno poslovati.



No prošlog je tjedna, u kontekstu priče o energetskoj suradnji i sigurnosti u Europi, John McCarrick iz američkog ministarstva energetike, na pitanje Večernjaka kako Sjedinjene Američke Države komentiraju najave Rosnjefta o kupnji dionica Ine ili o svojim ulaganjima u Hrvatsku, odgovorio kako on “takvih informacija nema” pa ih ne može ni komentirati. Američki dužnosnik ponovio je stav SAD-a kako je pitanje energetske opskrbe Europe, uz ekonomsko, pitanje od iznimne važnosti za sigurnost.