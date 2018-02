Ove tri kompanije mijenjaju recepte svojih proizvoda u svim zemljama

Foto: Thinkstock

Europska komisija je sinoć potvrdila da su neke multinacionalne kompanije krenule u proces izjednačavanje kvalitete svojih proizvoda kako bi preduhitrile skore zakonske promjena ne kojima radi i hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan koja je nedavno imenovana izvjestiteljicom Europskog parlamenta za različitu kvalitetu hrane.

Povjerenica za zaštitu potrošača Vera Jourova je jučer istaknula tri kompanije koje mijenjaju recepte. Jedna od njih je HIPP koji se na to obvezao nakon što su objavljeni rezultati istraživanja zastupnice Biljane Borzan i Hrvatske agencije za hranu koji su pokazali da je testirana dječja hrana u Hrvatskoj manje zdrava od one u Njemačkoj.



“Komisija je navela i da se Ferrero obvezao izjednačiti kvalitetu Nutelle u svim zemljama. Nakon mog istraživanja, Ferrero se izjasnio da je kvaliteta Nutelle viša samo u Njemačkoj, a u svim ostalim državama članicama da je jednaka. Sada su ušli u proces snižavanja kvalitete Nutelle u Njemačkoj kako se ne bi doveli u situaciju da opet budu prozvani u istraživanjima. Službeno to objašnjavaju promjenama u lancu opskrbe hranom, ali potrošači u Njemačkoj su odmah to povezali s problemom dvostruke kvalitete i iznimno su nezadovoljni“, kazala je Borzan.



Podsjetimo, istraživanje zastupnice Borzan je usporedbom hrvatske i njemačke Nutelle utvrdilo da proizvod iz Hrvatske sadrži sirutku u prahu i manji postotak obranog mlijeka u prahu, dok proizvod iz Njemačke sadrži samo obrano mlijeko u prahu . Sirutka je jeftinija sirovina. Također je primijećena značajna razlika u boji, konzistenciji, mirisu i okusu proizvoda: proizvod kupljen u Hrvatskoj je slađi, gušći i aromatičniji na kakao dok je proizvod iz Njemačke tamniji, aromatičniji na lješnjak i maziviji.



“Komisija je također navela Bahlsen, njemačku kompaniju koja proizvodi vafle i kekse, koji su se obvezali da će u svim svojim proizvodima koji se zovu “keksi s maslacem” koristiti isključivo maslac, a ne kao dosad. Očito je da su neki proizvođači mudro odlučili preduhitriti promjene na kojima radimo u Europskom parlamentu. Pozivam i druge proizvođače da se uključe, a posebice one kojima smo u Hrvatskoj našli najveće razlike poput proizvođača hrenovki Wudy ili deterdženta Ariel”, kazala je Borzan.