Objavljen kod s kojim se može hakirati iPhone: 'To je najveće curenje informacija u povijesti'

Foto: Press Association/PIXSELL

Netko je postavio izvorni kod za ključnu komponentu iPhone operativnog sustava - a to bi moglo omogućiti hakerima da pronađu nove načine ranjivosti Appleovog operativnog sustava.



Kod postavljen na portalu GitHub pod nazivom "iBoot" i u pitanju je dio iOS-a zadužen za sigurno uključivanje i gašenje operativnog sustava, piše theregister. Drugim riječima, ovo je program koji učitava iOS i to je prvi proces koji se aktivira kada uključite svoj iPhone. Njegova najvažnija uloga jest verificirati da je sustav zaista Appleov i da nije mijenjan.



U kodu stoji da je za iOS 9, ali njegovi dijelovi su sigurno iskorišteni i u novijim verzijama ovog operativnog sustava.



Apple je tradicionalno veoma suzdržan kada je objavljivanje kodova javnosti u pitanju i poduzeo je posebne korake kako bi iBoot bio siguran. Nagrade za pronalaženje bagova u njemu su ujedno i najvrjednije i mogu doseći vrijednost do 200.000 dolara.



- Ovo je najveće curenje informacija u povijesti, izjavio je Jonathan Levin, autor serije knjiga o Appleovim operativnim sistemima.



Pristup ovom kodu daje priliku hakerima da pronađu potencijalne mane i ranjivosti uz pomoć kojih mogu ugroziti ili kompromitirati iPhone.