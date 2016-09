Foto: Lidl PR

Maloprodajni trgovački lanac Lidl osvojio je europsko tržište, a uspjeh nastavlja i u SAD-u.

Planiraju širiti svoje poslovanje na Istočnu obalu, od grada New Jerseyja pa do Georgije. Pod sloganom trgovine "Every Lidl Helps" do 2018. godine planirano je otvaranje 150 novih dućana na američkom tržištu, piše Business Insider.

Osim namirnica, Lidl je svoju ponudu proširio i na kućanske aparate, namještaj te na žensku kolekciju odjeće koja je debitirala 2014., a rasprodana je u prva tri dana.