Kupila novu majicu u Primarku, a natpis na etiketi neugodno ju je iznenadio

Foto: Marin Tironi / Pixsell

Dvije djevojke koje su kupile odjeću u robnoj kući Primark u Swanseaju ostale su nemalo iznenađene kada su na odjeći pronašle ušivene etikete na kojima se upozorava na teške radne uvjete ljudi koji su ih šivali. Odlučili smo se prisjetiti ove priče koja je bila jako popularna prije nekoliko godina...



Dakle, prvo je Rebecca Gallagher (25) na haljini koju je platila povoljnih 10 funti pronašla etiketu s natpisom "Prisiljeni raditi iscrpljujuće radno vrijeme" ušivenu s ostalim normalnim etiketama, a potom je i 21-godišnja Rebecca Williams na majici iste vrijednosti pronašla sličnu etiketu, ovaj put s natpisom "Ponižavajući radni uvjeti". Djevojke koje se ne poznaju kupile su majice u istoj trgovini na jugu Walesa.



– Nekad sam kupovala u Primarku, ali sada više ne kupujem tako puno. Etiketa me nagnala da razmislim o tome kako se moja odjeća proizvodi. Nemam pojma tko je izradio etiketu ni kako je dospjela ondje, ali vas tjera na razmišljanje – rekla je Williams za Daily Mail.



Dodala je kako je pokušala nazvati Primark, no stavili su je na čekanje dok linija nije prekinuta.



– Mislim da bi Primark to trebao istražiti – rekla je.



Slično iskustvo imala je i Karen Wisinka (28), koja je u džepu Primarkovih traperica koje je također platila 10 funti, ali su kupljene u Belfastu, pronašla očajničku poruku radnika napisanu na mandarinskom kineskom. Wisinka je poruku i identifikacijsku iskaznicu radnika s fotografijom otkrila tek tri godine nakon kupnje.



"Radimo 15 sati na dan. Jedemo hranu koja je lošija od najlošijeg, ono što jedemo gore je od hrane za svinje ili pse", stajalo je, između ostalog, u poruci radnika koji tvrdi da se nalazi u zatvoru Hubei Xiangna.



Iz Primarka su demantirali da su zatvorenici ili drugi ljudi prisiljeni raditi na njihovim proizvodima te su rekli da su pokrenuli istragu.