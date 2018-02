KFC na 900 lokacija ostao bez piletine, ali su kriznu situaciju okrenuli u svoju korist

KFC, restoran poznat po piletini ostao je na čak 900 lokacija bez piletine.

Razlog leži u tome što je DHL postao novi pružatelj usluga dostave, pa je prilikom preuzimanja došlo je do nekih pogrešaka i gotovo 900 lokacija KFC-ovih restorana ostalo je bez osnovnog sastojka.

KFC je zbog novonastale situacije kreirao i web stranicu na kojoj su upućivali na lokacije na kojima su otvoreni restorani, no posebno je "zapeo za oko" način na koji su se ispričali korisnicima.

Naime, u novinama su objavili oglas “FCK, We’re Sorry”, te ovu negativnu situaciju na najbolji mogući način vratili u svoju korist.

Kako javlja BBC, jučer se sve vratilo u normalu i oko 700 restorana ponovno je otvoreno.

KFC apologises with a full page ad in today's Metro. A masterclass in PR crisis management.#KFCCrisis pic.twitter.com/ZF4SfAuHl5