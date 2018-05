Izvoznici ustali protiv snažnog eura, predvode ih dvije kompanije

Foto: Thinkstock

Jaki euro otkinuo je dobar dio zarade europskim izvoznicima, a tečaj može ublažiti samo – nova ekonomska kriza u Americi, smatraju valutni stručnjaci. Zbog većeg povjerenja u snagu europske ekonomije, euro je prema dolaru u godinu dana do kraja ožujka ojačaom 16 posto. Takvo tečajno kretanje eurospki izvoznici morali su osjetiti. Prema podacima Thomson Reutersa, svega 22 posto kompanija čije su dionice u sastavu europskog burzovnog indeksa Stoxx 600 objavilo je za prvo tromjesečje prodajne rezultate iznad očekivanja analitičara. S druge strane, zbog slabijeg dolara američki je izvoz konkurentniji, pa je 74 posto kompanija iz sastava indeksa S&P 500 nadmašilo prognoze o prodajnim prihodima.

(Pre)jak euro za lošije tromjesečne rezultate izravno su „optužili“, među ostalima, proizvođači automobila poput njemačkog Daimlera i francuskog Renaulta, zatim proizvođač auto-dijelova Continental te farmaceutska kompanija Sanofi. Ta je kompanija objavila da je snažan euro smanjio prodajne prihode za više od osam posto dok Daimler u čijem je portfelju Mercedes-Benz očekuje da će nepovoljan tečaj smanjiti rast prihoda za cijelu ovu godinu. Ako bi se samo gledali rezultati poslovanja velikih kompanija u Europi i SAD-u, lako bi se došlo do zaključka da je situacija u SAD-u bajna, a Europa je u krizi, ističe Josip Kokanović, valutni analitičar Admiral Marketsa.

“No, po svim parametrima (ekonomski rast, stopa nezaposlenosti i inflacije) gospodarska situacija se stabilno popravlja i u SAD-u i u Europi. Jedina varijabla koja se značajno razlikuje između SAD-a i Europe je tečaj valuta. Naime, euro je od početka ove godine 15 do 20 posto jači nego prije godinu dana, dok je dolar u istoj mjeri slabiji. Zbog toga su europski proizvodi u SAD-u, Kini i nekim drugim dijelovima svijeta 15 do 20 posto skuplji i manje se prodaju. To naravno doprinosi padu izvoza i profita europskih kompanija”, pojašnjava Kokanović. Nažalost, trend jačanja eura se vjerojatno neće brzo zaustaviti, dodaje taj stručnjak.

“Iako su kamatne stope u SAD-u trenutno više nego u Europi, to se ne odražava na valutnom tržištu. Razlog značajnog jačanja europske valute očekivanje je tržišta da će Europska središnja banka (ECB) uskoro početi dizati kamatne stope, pa će se držanje eura na štednji i europskim obveznicama isplatiti. No za sad, još uvijek nema konkretne ECB-ove najave o datumu početka podizanja kamatnih stopa. Stoga je posjedovanje eura i dalje neisplativo“, kaže Kokanović.