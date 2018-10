Imenovana nova predsjednica Coca-Cole za srednju i istočnu Europu

Foto: Coca Cola

The Coca-Cola Company objavila je kako je Lana Popović imenovana novom predsjednicom Grupe za srednju i istočnu Europu. Na toj će poziciji zamijeniti Nikosa Koumettisa koji je imenovan novim predsjednikom Grupe nadležnim za Europu, Bliski istok i Afriku (EMEA). EMEA je najveća i najraznovrsnija grupacija u tvrtki sa 6 poslovnih jedinica, 120 država i trećinom svjetske populacije, odnosno čak 2.4 milijarde ljudi. Koumettis je u EMEA regiji zamijenio Briana Smitha, koji je izabran za predsjednika i operativnog direktora The Coca-Cola Company odgovornog izravno Jamesu Quincey-u, predsjedniku Uprave The Coca-Cola Company.

Lana Popović do sada je obnašala funkciju direktorice za sjeveroistočnu Europu, a na novoj će poziciji biti zadužena za 26 država, od Rusije do Italije te će odgovarati Nikosu Koumettisu.

Popović je diplomirala pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a Coca-Coli se pridružila 2001. godine. Od tada je stekla iskustvo na vodećim pozicijama u menadžmentu, strategiji i marketingu. Direktoricom marketinga za Hrvatsku, a zatim i za BiH imenovana je 2006. Godinu dana kasnije postala je direktorica poslovanja za jugoistočnu Europu gdje je bila odgovorna za sedam država, uključujući Grčku i Srbiju.

Direktorica poslovanja Coca-Cole u Poljskoj i na Baltiku, Popović je postala 2016., a direktorica novoosnovane poslovne jedinice za sjeveroistočnu Europu 2017., gdje je bila zadužena za razvoj Coca-Colinog poslovanja u Rusiji, Poljskoj, Ukrajini, Bjelorusiji, Latviji, Litvi, Estoniji i Moldaviji.