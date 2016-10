Imenovan novi predsjednik i generalni direktor Ericssona

FOTO: Reuters

Predsjednik Nadzornog odbora Leif Johansson je izjavio: "Sa zadovoljstvom mogu objaviti imenovanje Börjea Ekholma. On dobro razumije i tehnologiju i poslovne učinke konvergencije telekomunikacija, informacijskih tehnologija i medija, koja je u tijeku. Budući da je bio dio Ericssonovog Nadzornog odbora zadnjih deset godina, Börje Ekholm u potpunosti razumije izazove i mogućnosti s kojima se Ericsson trenutačno suočava."

Börje Ekholm pridružio se Ericssonu s njegove aktualne pozicije predsjednika uprave Patricia Industries, u sklopu kompanije Investor. Prije dolaska na ovu poziciju 2015. godine, bio je predsjednik i generalni direktor Investora, od 2005. do 2015. godine. Prije navedenoga bio je predsjednik uprave Investor Growth Capital Inc., kao i na pozicijama u Novare Kapital i McKinsey & Co Inc.

Johansson nastavlja: "Usred značajne kompanijske transformacije siguran sam da će Ericsson imati koristi od vrhunskih sposobnosti Börjea Ekholma da snažno provodi strateški smjer i planove. Börje Ekholm donosi godine iskustva u vođenju javno listane kompanije uz velika postignuća u stvaranju vrijednosti za dioničare."

Börje Ekholm je izjavio: "Vrlo sam uzbuđen zbog ove prilike. Kako mreže i aplikacije postaju još značajnije u umreženom svijetu 5G tehnologije, naši kupci i industrija traže stalno inoviranje. Radujem se što ću se pridružiti jakom Ericssonovom timu te usko surađivati s postojećim i novim kupcima širom svijeta na oblikovanju budućnosti naše industrije."

Börje Ekholm je član nadzornih odbora Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Alibaba Inc., NASDAQ OMX Group Inc. i Trimble Navigation Ltd. Također je član Vijeća Kraljevskog instituta za tehnologiju KTH. Rođen je 1963. godine, magistar je znanosti u području elektrotehnike (Kraljevski institut za tehnologiju KTH, Stockholm, Švedska), kao i magistar poslovne administracije (INSEAD, Francuska).

Jan Frykhammar ostat će privremeni predsjednik Ericssona do 16. siječnja 2017. godine.