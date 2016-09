IKEA ima dva nova koncepta s kojima se želi približiti građanima

Foto: Borna Filić / Pixsell

IKEA je ubrzala otvaranje novih prodajnih formata što bi trebalo označiti najveću promjenu u načinu poslovanja tog trgovca namještajem od osnutka.

Vodeći svjetski trgovac namještajem po prihodima objavio je kako je prošle godine otvorio dodatnih 19 točaka za preuzimanje robe u središtima gradova, čime ih sada ima 22. Izvršni direktor Peter Agnefjäll za Financial Times ističe kako su točke za preuzimanje još u eksperimentalnoj fazi kako bi se utvrdilo gdje najbolje funkcioniraju. Točke se nalaze u gradovima gdje je IKEA snažno prisutna, poput Stockholma ili Osla, ali u mjestima gdje njihove robne kuće uopće nema. Ideja je da kupci koji namještaj kupe preko internetske stranice na tim točkama preuzmu robu.

"To je dio potpune konverzije IKEA-e od tradicionalnog trgovca do trgovca koji prodaje kroz više kanala", ističe Agnefjäll. Drugi koncept koji IKEA ispituje je otvaranje manjih i "zelenijih" trgovina koje energiju dobivaju iz obnovljivih izvora i bolje su povezane s javnim prijevozom. To znači da IKEA razmišlja o otvaranju trgovina bliže gradovima, a ne izvan njih kao što je do sada bio slučaj. "Konstatno pokušavamo biti u interakciji s kupcima. Vidjet ćemo gdje će nas to odvesti", kazao je Agnefjäll za Financial Times. Do 2020. IKEA na taj način namjerava udvostručiti prihode u odnosu na 2013. na 50 milijardi eura.