'Povećajte plaće radnicima, H&M-u možemo prouzročiti brige za ugled i dobit'

Arhivska fotografija: Tomislav Miletić / Pixsell

Online građanski pokret wemove.eu pokrenuo je online peticiju u kojoj od vodećih ljude robnog lanca H&M traže da bez odgode svim radnicima osiguraju odgovarajuće plaće, kao i poštene uvjete zapošljavanja.

Prije pet godina H&M se obvezao na isplatu adekvatnih plaća tekstilnim radnicima u njihovom opskrbnom lancu do 2018. godine, no čini se kako do današnjeg dana taj plan nije zaživio, pa djeca mnogih radnika umjesto na školovanje moraju na posao.

Online peticija mogla bi pomoći stotinama tisuća radnika koji u vrlo teškim uvjetima proizvode H&M odjeću: 'Zajedno možemo natjerati H&M da se zabrinu oko svojeg ugleda i dobiti, i prisliti ih na akciju', stoji na stranici.