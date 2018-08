Google povukao 145 zlonamjernih aplikacija, provjerite svoje mobitele

Foto: Getty Images

Google je prije nekoliko dana iz svoje trgovine uklonio gotovo 150 aplikacija koje su sadržavale zlonamjerne datoteke. Tjedan dana prije toga, zaražene su aplikacije otkrili iz tvrtke Palo Alto Networks, a riječ je malwareima koji su napadali računala sa sustavom Windows.

Kako piše tportal, riječ je o aplikacijama koje su na Google Play postavljene u listopadu i studenom prošle godine, što znači da su tamo provele više od šest mjeseci i mnoge imaju preko tisuću skidanja i četiri zvjezdice.

Neke ugrožene aplikacije su Learn to Draw Clothing, Modification Trail, Gymnastics Training Tutorial, Baby Room, MotorTraiL, Tattoo Name, Car garage, Japanese Garden, House Terrace, Skirt Design, Yoga Meditation, Shoe rack, Unique T-shirt, Mens Shoes, TV RuanG TaMu, Idea Glasses, Fashion Muslim, Bracelet, Clothing Drawing, Minimalist Kitchen, Nail Art, Ice cream stick, Roof, Children Clothes, Home Ceiling, PoLa BaJu, Living room, Bookshelf, Knitted Baby, Hair Paint, Wall Decoration, Painting Mahendi, Bodybuilder, Couple shirts, Unique Graffiti, Paper flower, Night gown, Wardrobe Ideas, Dining table, Gymnastics, Use Child, Window Design, Hijab StyLe, Wing Chun, Fencing Technique.