Dioničari Unicredita podržali dokapitalizaciju 'tešku' 13 milijardi eura

Dioničari talijanske banke UniCredit u četvrtak su gotovo jednoglasno podržali planiranu dokapitalizaciju u iznosu 13 milijardi eura koja bi po novom izvršnom direktoru trebala biti provedena najkasnije početkom ožujka.

Odluka je donesena nakon veoma teške godine za talijanski bankovni sektor, poglavito za Monte dei Paschi di Siena, najstariju banku na svijetu, koju nakon neuspjelog pokušaja pribavljanja kapitala iz privatnih izvora čeka nacionalizacija.



Cijena dionica najveće talijanske banke UniCredit prošle se godine gotovo prepolovila, iako je u zadnjem tromjesečju uspjela vratiti četvrtinu prijašnje vrijednosti, djelomično zahvaljujući objavi novog strateškog plana poslovanja u prosincu.



Bančini su dioničari na sastanku u četvrtak gotovo jednoglasno podržali plan o dokapitalizaciji u iznosu od 13 milijardi eura a novi izvršni direktor Jean-Pierre Mustier kazao je da će biti proveden najkasnije početkom ožujka.



Mustier je dužnost preuzeo u srpnju prošle godine i u međuvremenu je pokrenuo veliku stratešku analizu poslovanja banke, u sklopu koje je dosada prodan dio imovine radi jačanja kapitalne baze.



Mediji nagađaju da bi UniCredit mogao ponuditi dionice s velikim popustom, po cijeni od 1,2 do 1,3 eura. Usporedbe radi, u četvrtak je cijena dionice iznosila 2,6 eura.



Unicredit je bio u skupini banaka s najslabijim rezultatom na provjeri otpornosti na moguće nepovoljne uvjete poslovanja, koju je provela Europska središnja banka (ECB). Prošli su mjesec iz talijanske banke, između ostalog, najavili da u sklopu zacrtanih ušteda do kraja 2019. godine namjeravaju ukinuti oko 14.000 radnih mjesta.



Povjerenje ulagača u Italiji poljuljao je pad vlade premijera Mattea Renzija potkraj prošle godine, no situacija se u međuvremenu nešto popravila nakon što je nova vlada odobrila plan podrške posrnulom bankarskom sektoru vrijedan 20 milijardi eura.