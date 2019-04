Coface jača svoju tržišnu poziciju u Adriatik regiji kupnjom SID-PKZ-a

Foto: Getty Images

Coface danas objavljuje akviziciju SID-PKZ-a, tržišnog lidera u kreditnom osiguranju u Sloveniji s visokim tržišnim udjelom. Budući da je Coface stekao sve dionice SID-PKZ-a, poslovanje će se odvijati pod novim imenom Coface PKZ. Akvizicija je u skladu s Coface strategijom profitabilnog rasta u regiji Srednje i Istočne Europe.

Osnovan od strane SID banke u 2005.godini, SID-PKZ je zabilježio 14,3 milijuna eura bruto zaračunate premije u 2018.godini. Transakcija će imati neutralan utjecaj na koeficijent solventnosti Coface-a.

Ovim strateškim korakom Coface jača svoju tržišnu poziciju u Adriatik regiji. Pružajući širok spektar usluga putem svoje velike međunarodne mreže, Coface će unaprijediti podršku slovenskim izvoznicima i na taj način osigurati dodanu vrijednost svojim klijentima, te pridonijeti gospodarskom razvoju zemlje. Coface PKZ bit će integriran u regiju Srednje i Istočne Europe (CER) pod vodstvom regionalnog CEO-a g. Declan Daly-a.

Xavier Durand, Coface CEO dodaje:

“Preuzimanje SID-PKZ-a predstavlja prvo širenje Coface-a putem akvizicije u posljednjih 10 godina. To će značajno ojačati našu prisutnost u ovom važnom dijelu svijeta i savršeno je u skladu s ciljevima našeg strateškog plana Fit to Win. Kroz ovu akviziciju, Coface doprinosi jačanju slovenskog gospodarstva na što smo posebno ponosni te smo izuzetno zadovoljni što možemo izraziti dobrodošlicu timu od 74 iskusna i priznata stručnjaka iz SID-PKZ-a.

Po završetku procesa prodaje, Sibil Silvan, predsjednik Uprave SID banke, izjavio je:

Vjerujemo da novi strateški vlasnik SID-PKZ-a može pružiti prilike za razvoj i daljnje širenje poslovanja tvrtke. To će omogućiti SID-PKZ-u pristup širem spektru inozemnih tržišta, što će nesumnjivo pomoći slovenskom gospodarstvu. To će također pozitivno utjecati na konkurentnije osiguranje i reosiguranje neutrživih rizika, koje ćemo nastaviti provoditi u SID banci. Vjerujemo da će to dodatno potaknuti slovenski izvoz i održiv gospodarski razvoj u Sloveniji.

Sergej Simoniti, predsjednik Upravnog odbora SID – PKZ, dodaje:

“Oduševljeni smo što smo postali dio Coface obitelji. Kao dio grupe SID banke služili smo slovenskom gospodarstvu u njegovu širenju proteklih 27 godina. Vrlo smo ponosni što je Coface prepoznao naša postignuća i našu vrijednost. Uvjereni smo da ćemo kao dio Coface grupe omogućiti našim klijentima još bolju uslugu. Vjerujemo da ćemo zajedno s Coface-om ojačati našu poziciju tržišnog lidera na području kreditnog osiguranja u Adriatik regiji.”