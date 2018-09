Novi plan: Otvaranjem 3000 trgovina bez blagajni bacaju rukavicu kultnom lancu malih dućana

FOTO: Reuters

Amazon planira otvoriti do 3.000 novih trgovina bez blagajni do 2021. godine, nastojeći primamiti nove kupce mini-marketima i zalogajnicama sa svježe pripremljenim sendvičima, objavio je Bloomberg News.

Izvršni direktor Jeff Bezos nastoji odrediti najbolji format za taj skup pothvat, piše Bloomberg u srijedu, pozivajući se na neimenovane upućene izvore.

Novi AmazonGo prodajni centri mogli bi imati format mini-marketa i nuditi svježe pripremljenu hranu i neke prehrambene namirnice, po uzoru na 7-Eleven. Druga su mogućnost obične zalogajnice, rekao je jedan od izvora za Bloomberg.

Agresivno i skupo širenje Amazona moglo bi ugroziti 7-Eleven ali i trgovine sendviča, poput Subwaya i Panera Breada, te obiteljske pizzerije i zalogajnice poput pokretnih prodavaonica tacosa, napominje agencija.

Izazov su za Amazon visoki troškovi otvaranja svake pojedine trgovine. Tako je prvi AmazonGo u Seattleu koštao više od milijun dolara samo u segmentu hardvera, kazao jedan od izvora za Bloomberg.

Amazon je prvu trgovinu bez blagajne otvorio blizu sjedišta u Seattleu 2016. godine. U međuvremenu su najavili još dvije takve trgovine u istom gradu i po jednu u Seattleu i Chicagu, dodaje Bloomberg.

AmazonGo funkcionira tako da kupci ulaze u trgovinu uz pomoć aplikacije na mobitelu, te nakon skeniranja mobitela na okretnom ulazu biraju između salata, sendviča, pića i grickalica. Zatim odlaze iz trgovine, ne zaustavljajući se na blagajni.

Senzori i tehnologija računalnog vida detektiraju što su uzeli i automatski im naplaćuju preuzeti obrok odnosno namirnice, piše Bloomberg.

U Amazonu razmatraju mogućnost da do kraja ove godine otvore 10 takvih trgovina, u idućoj još 50 u velikim gradovima i onda do 2021. godine do 3.000, kazali su za Bloomberg upućeni izvori.

Amazonova glasnogovornica odbila je komentirati izvješće.