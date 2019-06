Automobilski div zbog velike pogreške opozvao svoj model

Foto: Getty Images

Audi je upravo objavio opoziv za američke e-tron (zasad se ne zna što je s europskim modelima) i to zbog mogućeg curenja vode u prostor gdje je utičnica. Voda se potom može proširiti u prostor gdje je elektronički sklop i baterija, a sve može rezultirati požarom. Dosad ni jedan e-tron nije gorio, a Audi će ovu pogrešku ispraviti, piše HAK revija.

Britanski Jaguar prijavio je pak da će svi proizvedeni I-PACEI u servise zbog regenerativnih kočnica. One služe u prikupljanju električne energije, ali imaju jedan problem, a to je razlika u vremenu kad vozač pritisne kočnicu i vremenu kad doista počinje kočenje. U cijelom procesu postoji mala pauza, a to nije dobro za sigurnost.