Audi od iduće godine uvodi promjenu koja se mnogima neće svidjeti

Ljubitelji automobila su se oduvijek nakon obilaska autosajmova ili trgovaca automobilima vraćali svojim kućama s vrećicama prepunim tiskanih automobilskih kataloga, no čini se da se stvari dramatično mijenjaju i u ovome segmentu. Prema onome što je izjavio Sven Schuwirth, direktor za digitalno poslovanje i korisnička iskustva u Audiju, za ugledni njemački Automobilwoche, takvu praksu Audi će vrlo brzo ukinuti. I to već od ljeta sljedeće, 2020. godine.

'To je ogroman napor za stvaranje, uređivanje, tiskanje, isporuku i do trenutka u kojem dođe do trgovca, gotovo je zastario', izjavio je Sven Schuwirth. 'Gdje je dodana vrijednost ovih brošura na sjajnom papiru ako u njoj vidim crveni auto, a želim crni?' dodao je. 'Mogu to učiniti bolje digitalno, zbog čega smo odlučili ukinuti tiskane kataloge vozila diljem svijeta do ljeta 2020.'

Čak i ako neki klijenti smatraju da im je žao što više neće imati tiskani katalog na svom stolu dok mirno ispijaju jutarnju kavicu i razmišljaju o svom novom modelu automobila koji im je privukao pažnju, ova promjena ipak ima smisla.

To se odnosi kako na financijski, tako i na ekološki aspekt, jer Audi prema dostupnim informacijama godišnje tiska najmanje tri milijuna primjeraka kataloga svojih modela automobila. Isto tako, brz tempo modernog načina življenja i veliki broj varijanti modela i mogućnosti prilagodbe mogu se u obliku pdf dokumenta vizualizirati mnogo bolje u digitalnoj aplikaciji. A danas je ionako, barem u Europi, veliki postotak ljudi koji se svakodnevno služe internetom. Uz malo prakse pronaći informacije o određenom tipu automobila koji vas naročito zanima više nije neki poseban problem.

Iako se čini da je ova ideja prilično revolucionarna, argumenti protiv tiskanih kataloga svih proizvođača automobila, ali i drugih proizvođača dobara, slični su. No u slučaju proizvođača automobila, zbog sve strože regulative o zaštiti okoliša, ovaj mali doprinos može se dobro iskoristiti u godišnjem izvješću i u statistici emisija CO2.

No Audi nije i jedini proizvođač automobila koji se odlučio na ovaj korak jer je Mercedes-Benz učinio to već 2018. godine.