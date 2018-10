Započele su prijave za 3. generaciju PwC-ovog programa razvoja poslovanja Startup Collider

Foto: Getty Images

PwC-ov program razvoja poslovanja start-up poduzeća namijenjen je uglavnom mladim tvrtkama u srednjoj i istočnoj Europi (SIE) koje već posluju u ovoj regiji. Program bi također mogao uključiti i start-up poduzeća iz svijeta koja planiraju proširiti doseg svojih inovativnih tehnologija i koja bi željela u suradnji s PwC-om razviti svoje poslovanje u regiji SIE.

Jedna od najvećih prednosti programa jest pristup međunarodnoj mreži stručnjaka, PwC-ovih mentora, partnera, ali i naših klijenata diljem svijeta. Samo u regiji središnje i istočne Europe riječ je o tisućama tvrtki koje su u potrazi za inovacijama na području B2B poslovanja koje njihove organizacije mogu odmah provesti.

„PwC-ov program Startup Collider nije inkubator ili program usmjeren na start-up poduzeća u ranoj fazi razvoja. Usredotočili smo se na start-up poduzeća koja su već prisutna na tržištu i imaju gotov proizvod. Naš je zadatak preispitati njihov poslovni model, kao i njihova rješenja i ideje, a zatim ih prilagoditi novim tržištima ili novim industrijama” – kaže Beata Cichocka-Tylman, direktorica za usluge povezane s inovacijama te istraživanjem i razvojem u PwC-u Poljska.

Od samog početka program je imao međunarodni karakter. Već u fazi samog prikupljanja prijava za prethodnu generaciju PwC-ovog Startup Collidera, prijavilo se gotovo 300 poduzeća iz 30 europskih zemalja, s Bliskog istoka i iz Sjeverne i Južne Amerike. Finalisti prethodnog programa dolaze uglavnom iz srednje i istočne Europe, ali i izvan regije, uključujući Veliku Britaniju i Španjolsku.

Program se razvija od generacije do generacije, prilagođavajući raspon traženih rješenja specifičnostima tržišta srednjoeuropskih zemalja koja se stalno mijenjaju, a sve su otvorenija za inovacije.

„Pratimo promjene u potražnji za inovacijama među našim klijentima. Zato smo ove godine odlučili potražiti rješenja s čak 12 područja, uključujući razvoj financijskih tehnologija (FinTech), upravljanje rizicima, Internet stvari, umjetnu inteligenciju, e-trgovinu, korisničku podršku ili automatizaciju procesa. Ove tehnologije vrlo su različite, a određena korporacija unutar svakog sektora može ih provesti na drugačiji način. Potražnja za inteligentnim rješenjima koja jamče transformaciju postojećih procesa i optimizaciju ne jenjava, baš naprotiv, sve je veća”, dodaje Magdalena Kwoska, voditeljica projekta Startup Collider u PwC-u.

Prijave za PwC-ov program optimizacije poslovanja za start-up poduzeća zaprimaju se do 16. prosinca 2018. Nakon toga će se sve prijave pažljivo analizirati, a krajem veljače 2019. odabrat će se oko 10 do 15 najperspektivnijih društava. Ova će skupina sudjelovati u šestomjesečnom procesu razvoja poslovanja, a proces će se provoditi uglavnom putem interneta. Start-up poduzeća također će dobiti priliku da sudjeluju u sektorskim događanjima i događajima poslovnog umrežavanja u koje će biti uključen i PwC-ov Startup Collider. Tijekom razdoblja od ožujka do rujna 2019. poduzetnici će se sastajati s PwC-ovim stručnjacima i poslovnim predstavnicima. Program će završiti u rujnu 2019. posebnim događajem nazvanim Demo Day, na kojemu će start-up poduzeća pred investitorima i potencijalnim klijentima predstaviti svoje proizvode, usluge i tehnologije.

PwC-ovi stručnjaci ističu kako ponuda programa Startup Collider nije ograničena samo na akceleraciju start-up poduzeća, širenje njihovog poslovanja i generiranje dobiti. Sastavni dio programa jest izgradnja poslovnih odnosa koji ne završavaju dovršetkom programa razvoja poslovanja. Demo Day, kruna programa, početak je daljnje suradnje.