Vratila se u Hrvatsku i razvija uspješnu poslovnu priču

Foto: Goran Kovačić / Pixsell

Paradigma organiziranih poslovnih događanja uvelike se promijenila u posljednjih nekoliko godina. Beskrajne panel diskusije zamijenili su brzi i efikasni sastanci, izlaganja u trajanju od 10 do 15 minuta i kvalitetne, konstruktivne rasprave sa zanimljivim sudionicima. Pred organizatore su utoliko postavljeni i novi izazovi jer su se neka od uhodanih pravila kvalitetno odrađenih događaja napustila. Tako je krajem ožujka u Zagrebu održana konferencija posvećena modernizaciji i inovacijama u javnom sektoru, Smart Public Sector, koja se od ostalih sličnih događaja izdvojila velikim brojem sugovornika, ali i iznimnom dinamikom i lakoćom upijanja informacija. Stoga smo nekoliko pitanja uputili Anji Profozić, poduzetnici s diplomom međunarodnog poslovanja i filma s novozelandskog Sveučilišta u Aucklandu, ujedno direktorici i osnivačici agencije Proper koja stoji iza konferencije Smart Public Sector. Za razvoj ove uspješne priče zaslužna su i učestala putovanja na međunarodne događaje diljem Europe i svijeta, od Londona do Dubaija, ispričala je u intervjuu za Poslovni dnevnik.

Kad ste osnovali Proper i s kojim ciljem?

Proper sam osnovala krajem 2012. godine kada sam se odlučila vratiti u Hrvatsku na duže vrijeme. Cilj je bio pokrenuti tvrtku koja dobro radi i u kojoj je zabavno raditi, jedan novi i dobar brend. Poteškoće za one koji se vrate u Hrvatsku s takvim idealima javljaju se prvo kod bitne činjenice da se u zemljama kao što su Novi Zeland, Australija i Velika Britanija poduzetništvo jako cijeni, možda i više nego ijedno drugo zanimanje, dok u Hrvatskoj jednostavno – to nije tako. Primjerice, kad sam se vratila i spomenula većini ljudi da sam osnovala firmu, oni bi mi na to rekli „Ajooj“ ili „Pa, zašto?“, dok u Novom Zelandu ili Engleskoj većina bi ljudi u tom slučaju rekla „Bravo, čestitam“. Taj negativan stav prema poduzetništvu, spora administracija, nedostatak digitalizacije, klizni rokovi, komplicirani zakoni i nameti predstavljaju velike poteškoće - to sam donekle znala i unaprijed, a vremenom se i navikneš. Ali to mi nije bilo bitno, željela sam primijeniti svoje znanje u Hrvatskoj i pokušati napraviti uspješnu tvrtku koja bi na neki način sudjelovala u rješavanju nekih od ovih problema. Tako se, evo, prije dva tjedna u Zagrebu održala konferencija Smart Public Sector na temu modernizacije i digitalizacije javnog sektora – to smo mi osmislili i organizirali.

Kako biste u danas opisali hrvatsku poduzetničku klimu?

Imam tvrtku u Velikoj Britaniji koja je osnovana u manje od jednog dana, a ovdje je to trajalo više od mjesec dana. Zakoni se mijenjaju često i od tada su se uvele neke promjene, ali one same po sebi nisu dovoljne jer procesi traju predugo i na previše mjesta da bi se otvaranje tvrtke stvarno ubrzalo. Nakon tih administrativnih sitnica, pokretanje posla nije bilo problem jer se držim ljudi koji žele i vole raditi, koji razumiju rokove i ciljeve, tako da sam se pokrenula i za sada plovim i ovim poduzetničkim vodama. Da dodam još nešto za sve one koji razmišljaju o odlasku ili se pitaju zašto sam ja još uvijek ovdje - u slobodno je vrijeme ljepše ploviti na Jadranu nego na Temzi.

Koji su vaši dugoročni planovi?

Kako sve više mlađe generacije budu dolazile na vodeće pozicije, tako će se i poslovni događaji trebati mijenjati da budu ležerniji, vizualno interesantniji, s više interaktivne tehnologije, s puno videokomunikacije, ali i s konkretnijim prilikama za upoznavanje novih ljudi, a ne samo kao mjesto sastanka s puno ljudi koje već poznajete. Proper već sada osmišljava upravo takve događaje, tako da ćemo i dugoročno pratiti trendove i njima se prilagoditi. Cilj nam je proširiti poslovanje i u Hrvatskoj i vani, bez previše razmišljanja o tome da li je to tu ili tamo.

Koji su trenutni trendovi u sektoru organizacije događaja, što klijenti najčešće traže?

Što se tiče korporativnih događaja, u trendu su veći događaji koji okupljaju cijelu jednu industriju i koji su puno ležerniji od nekakvih tradicionalnih konferencija gdje event otvaraju ministri koji ne donose nikakve konkretne novosti i prvo se pola sata jedni drugima zahvaljuju. Umjesto toga, današnji korisni B2B eventi dolaze više u obliku festivala s opuštenim networking-om, novim i bržim formatima na programu, konkretnim sastancima kupaca i dobavljača te dokazima o tome tko je bio, kako im je bilo i kakve su rezultate napravili na tom B2B eventu putem statistike, videa i izvještaja nakon događaja. Inspiraciju dobivam od različitih ostalih evenata, ali i od ljudi koji inače nisu u event industriji pa sve gledaju drugim očima.

Koji su vaši najzapaženiji eventi i koliko je u prosjeku potrebno vremena za organizaciju jednog većeg događaja?

Proper je tvrtka koja se bavi produkcijom poslovnih događaja tako da pratimo događanja na tržištu u poslovnim sektorima gdje postoji rast, međunarodna aktivnost, pojedini problem koji bi se mogao riješiti kroz edukaciju i umrežavanja. Sve se temelji na istraživanju tržišta i nezavisnosti, tj. sagledavamo i razgovaramo sa svim skupinama u tom poslovnom sektoru, pitamo potencijalne sudionike što njima treba, što oni žele i na temelju toga izgradimo cijeli događaj od nule te ga plasiramo na tržište. To je naš glavni proizvod, a najzapaženiji eventi dosad su bili Best Stay, E-GO za električna vozila i Smart Public Sector, ranije spomenuti. Ova vrsta proizvoda nije klasična turistička agencija niti event-menadžment događaja za specifičnog klijenta, već potpuna produkcija nezavisnog događaja koji se kreira na temelju potreba određenog tržišta. Druga vrsta proizvoda je da radimo ovo upravo spomenuto, tj. na zahtjev određenog klijenta, koji može biti privatna tvrtka, državna organizacija, udruga ili nešto drugo, napravimo event za njih za točno ono što njima treba i prema željenim rezultatima. Također možemo tim istim klijentima pomoći putem događaja i ostalih načina komunikacije da se plasiraju na međunarodno tržište. Što se tiče vremena, za kvalitetnu organizaciju jednodnevnog ili dvodnevnog događaja potrebno je početi barem šest mjeseci prije nego što se događaj treba održati, a za nešto duže ili kompliciranije stvari potrebno je više vremena, do godine dana unaprijed.

Što biste na kraju izdvojili kao dosadašnji najveći uspjeh Propera?

Konferencija Best Stay koju smo započeli 2015. i koja će ove godine doživjeti svoje treće izdanje, raste i usavršava se iz godine u godinu. To je naš najuspješniji projekt i jedan dobar brend. Financiramo se samostalno, od sponzorstva i kotizacija, sve radimo od nule, tako da naš opstanak i uspjeh ovise o tome koliko smo dobri i korisni za sudionike. Dakako da želimo postati glavna konferencija za turizam u regiji.