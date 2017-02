Uzlet Izraela kao 'startup nacije' polako se počinje događati i nama u Hrvatskoj

Foto: Thinkstock

Hrvatska mreža poslovnih anđela (CRANE) ugovorila je prvu korporativnu suradnju i to s Metroom. Povezat će hrvatske startupe s Metroovim HoReCa kupcima u turizmu. Razgovarali smo s predsjednikom CRANE-a i predsjednikom centralno-istočne zone Europske mreže poslovnih anđela (EBAN) Davorinom Štetnerom o novoj suradnji, razvoju hrvatskog startup ekosustava te radu i planovima poslovnih anđela.

Prva korporativna suradnja CRANE-a s METRO-om počiva na spajanju hrvatskih startupa i HoReCa, odnosno turizma. Zašto?

Turizam je najjača gospodarska grana u Hrvatskoj. Potencijal mu je vrlo velik, ali radnici odlaze, novih tehnologija je malo, o robotima da i ne pričamo. Uvjeren sam da u Hrvatskoj ima dosta startupa koji promišljaju ta pitanja i imaju rješenja. Međutim, iako se kod nas turizmom bavi mnogo malih i srednjih poduzetnika, te iako oni trebaju nove tehnologije, za startupe je put do njih vrlo trnovit. Metro koji je pak najjači u veleprodaji baš tim poduzetnicima, želi postati platforma koja će ih spajati. I tražili su CRANE da im u tome pomogne.

Kako će ta suradnja izgledati?

Imat ćemo pet 'meetupa' po Hrvatskoj. Riječ je o prvim HoReCa meetupima na ovim prostorima. Metro u cijelu priču dovodi jedan od najjačih startup akceleratora na svijetu Techstars. CRANE je, pak, kao lokalni partner, odlučio ponuditi suradnju što više partnera koji kod nas već razvijaju startup zajednicu. Tako će se prvi HoReCa meetup održati u HUB385 u Zagrebu već danas.

Mislite li da u Hrvatskoj ima dovoljno startupa koji razmišljaju o turizmu?

Tehnološki park Zagreb napravio je prvi turistički akcelerator u Hrvatskoj i dupkom ga napunio startupima. Turističkih startupa ima u svim dijelovima Hrvatske. Uostalom, ako ih sada ima malo, treba ih biti mnogo više i mi ćemo kroz ovu inicijativu raditi na tome. Procjenjuje se da je lani turizam kod nas obrnuo osam milijardi eura. Startupi traže tržišta vrijedna milijarde eura. Ne trebaju tražiti po svijetu, imaju jedno takvo doma. A iza ugla su druge turističke velesile Italija, Grčka, Francuska, Španjolska...

30 milijuna uložili su dosad članovi CRANE-a u 35 startupa

Vi ste mreža poslovnih anđela. U drugim zemljama spajanja korporativnih partnera, startupa i klijenata rade poslovni inkubatori. Zašto to kod nas radi CRANE? Zašto ne neki domaći startup inkubator ili akcelerator?

Metro je tražio nas tako da je to pitanje za njih. Sa strane CRANE-a mogu reći da ovo tek prva korporativna suradnja. Slične suradnje žele SAAB, Uber i drugi veliki igrači izvana. Mislim da su veliki igrači izvana počeli Hrvatsku doživljavati kao R&D hub, da polako dolazimo u situaciju da je ono što je Izrael kao 'startup nacija' već postigao, da se to sada polako počinje događati nama u Hrvatskoj. Moj je dojam da je METRO prepoznao da CRANE okuplja tridesetak vrhunskih poslovnih anđela i da stvaramo opipljivu vrijednost za startup zajednicu u Hrvatskoj.

A što vi mislite o lokalnim startup inkubatorima i akceleratorima? Zašto CRANE radi njihov posao?

Dobro je da ih je sve više. No, mislim da poslovni inkubatori i akceleratori u Hrvatskoj moraju shvatiti da nije sve u uređenju prostora. Ključan je sadržaj. Znači, trebaju poraditi na vrijednosti koju daju startupima, na dovođenju vrhunskih mentora i na otvaranju ovakvih prilika. Moraju biti i inspiracija i tržišna snaga. CRANE kao mreža poslovnih anđela ima velik interes da se to dogodi. Spremni smo im pomoći. No, pretpostavka je da uvide da ih suradnja čini jačima, čak i međusobna suradnja. Suradnja je ono čega u Hrvatskoj često najviše nedostaje. Hrvatska ima četiri milijuna stanovnika. Lijepo je što imamo tisuću kamenih otoka, ne treba nam tisuću otoka inkubatora i akceleratora.

S kim sve surađuje CRANE?

Surađujemo sa svim poslovnim inkubatorima i akceleratorima u Hrvatskoj. A ako s nekim još nismo započeli suradnju, neka se javi. CRANE je usto povećao suradnju i među investitorima. Zato danas imamo 30 članova, a kako je krenulo, moj idući cilj je da dođemo do njih sto. Osim toga, surađujemo s Europskom mrežom poslovnih anđela (EBAN). Tako je došlo do EBAN Winter University konferencije, prve u Hrvatskoj. Nedavno sam postao potpredsjednik EBAN-a za jugoistočnu Europu i sad radim na organizaciji četiri velika regionalna okupljanja poslovnih anđela. Kad se takvi ljudi skupe, rađaju se nove prilike, nova sindicirana ulaganja. To je dobra vijest i za hrvatske startupe. Usto, postali smo članovi Gospodarskog vijeća predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović. Predsjednica nam pruža službenu podršku, a dok pričamo kako nam političari pričaju o prošlosti ona je na konferenciji EBAN Winter University održala jedan od najboljih govora o budućnosti Hrvatske i domaćim startupima, koji smo dosad mogli ćuti od nekog domaćeg političara.

Uskoro vam ističe mandat predsjednika CRANE-a? Hoćete li se ponovo kandidirati?

Kandidirat ću se za još jedan mandat. Moja je vizija da CRANE u idućem razdoblju poveća broj članova na sto te da svojim članovima počne nuditi usluge kakve nude druge mreže poslovnih anđela, poput britanske. Znači, da smo kao organizacija aktivniji u pomoći oko sindiciranih ulaganja, crowdinvesting i sličnih pothvata. U dvije godine sam skrenuo pozornost startupa i javnosti na CRANE. Mislim da je sada vrijeme da CRANE napravi novi kvantitativni i kvalitativni skok.

U koliko ste startupa uložili do sada?

Članovi CRANE-a do sada su pojedinačno i zajednički uložili 30 milijuna kuna u 35 startupa. Osobno sam uložio u pet startupa. Smatram važnim naglasiti da planiram uložiti u njih dvadeset i da tek za deset godina očekujem da će neki od njih biti stvarno uspješni. Svjestan sam da će neki i propasti. No, to je tako u startup svijetu.

Ne čini li vam se da je to malo ulaganja?

Apsolutno. No, trebate razumjeti i poslovne anđele u Hrvatskoj. Mi tek gradimo društvo u kojem se investitori osjećaju sigurno ulagati u visoko rizične projekte poput startupa. Pogledajte građevinu i turizam. To je ono u što se nekad isključivo ulagalo. Nadalje, članovi CRANE-a se trude ulagati, ali nailaze i na brojne administrativne i ine barijere. S druge strane, u Hrvatskoj je malo startupa koji su spremni za ulaganja.

Kako to mislite 'spremni za ulaganja'?

Investitori ulaze u startupe u određenim fazama, a često se događa da startupi žele investiciju od poslovnih anđela prerano ili prekasno. Bilo bi idealno da nam se jave nakon što prođu kroz neki inkubator, ali kod nas često ni to nije garancija da su spremni za ulaganja. Zato kažem da inkubatori i akceleratori moraju više surađivati. U Hrvatskoj godišnje imate desetak startupa koji su spremni za investicije. Ne znam da li se to nekome čini mnogo ili malo, ali po broju stanovnika dvostruko manja Slovenija ima ih godišnje 64. Trebate razumjeti da i poslovni anđeli vole imati mogućnost izbora. Zamislite koliko možete birati na tržištu gdje je ponuda šest i pol puta veća!.Zato želimo pomoći inkubatorima i akceleratorima da se hrvatski startup ekosustav podigne na višu razinu.

Zašto je Slovenija po tom pitanju uspješnija?

Možemo nagađati da je to zato što su prije ušli u EU ili zato što imaju viši standard. No, kad pogledamo kako kod njih funkcionira startup ekosustav onda ćete vidjeti da sva ona suradnja koje kod nas nema, kod njih buja. U Ljubljani imate startup žarište ABC Akcelerator. To je privatni pothvat. No, podržali su ga i Grad Ljubljana i slovenska država kao i ostatak startup ekosustava. Od tamo redovito izlaze startupi koji su spremni za investicije. No, oni imaju jaku lokalnu podršku na svim razinama. Dodao bih samo da i CRANE surađuje s ABC Akceleratorom pa znam stanje iz prve ruke.

Zanimljivo je da je ABC Akcelerator privatna inicijativa, ali ima podršku javnog sektora. Kod nas javni sektor pokušava sve sam...

Mislim da je jako dobro da javni sektor pokazuje inicijativu. To je odlično! Jedino što nedostaje je suradnja između svih čimbenika na tržištu. Da bi startupi uspjeli treba im mentorska i ina pomoć od ljudi koji su već prošli taj put, znači poduzetnika. Zato je nužno da javni sektor podrži privatni i da pruži podršku. U Hrvatskoj 98 posto gospodarstva čine mali i srednji poduzetnici to je dovoljno tržišta za sve u hrvatskom startup ekosustavu.

Vidite li kakve promjene?

Stvari se jesu popravile. Znači, danas se može osnovati jdoo, cijela procedura je jeftinija i brža. Smanjena su opterećenja na plaće. Vlada ima pozitivniji stav prema poduzetništvu. Najavila je i skidanje niza barijera. Sad taj ubrzani korak treba pretvoriti u trčanje. Pomak je napravljen, ali sad ga treba ubrzati. Hrvatska nije sama i svi oko nas trče brže, a mislim da još nismo osvijestili da smo u istoj utrci.

Uteg administracije

Spomenuli ste da poslovni anđeli još nailaze na neke administrativne prepreke?

Sindicirana ulaganja su danas standard u svijetu poslovnih anđela. U Hrvatskoj je to zbog pravila oko Sudskog registra, pečaćenja, javnih bilježnika i drugih pravnih dovitljivosti takoreći neizvedivo. Crowdfunding i crowdinvesting su nešto o čemu čitamo da se događa u Velikoj Britaniji i SAD-u, čak i kad su u igri hrvatski poslovni pothvati. Čak i Zagrebačka burza prisiljena je organizirati startup burzu preko Estonije. Nedostaju nam i prave porezne olakšice. U SAD-u u prvih nekoliko godina nema kompliciranih pravila i stotina izvještaja. Potiču te da rasteš, a tek onda uvode ozbiljne porezne stope i kontrole. Kod nas ne žele kontrolirati one koji stvaraju probleme pa umjesto toga donose propise koji rade probleme svima.