U inkubatoru ne mogu raditi ljudi bez iskustva u poduzetništvu

Foto: Thinkstock

Nakon što je postala saborska zastupnica Mosta, solinska poduzetnica želi poboljšati poduzetničku klimu, posebno za male i srednje poduzetnike.

Kako ste od Poduzetničkog centra u Solinu uspjeli stvoriti brend usprkos činjenici da Split u vašoj neposrednoj blizini ima puno veći poduzetnički i investicijski kapital?

Smatram da je upravo i to jedan od razloga. Puno je lakše uspjeti u manjoj sredini nego u velikom gradu, lakše je zadobiti pažnju medija koji su ujedno i oni koji prezentiraju široj javnosti vaš rad i rezultate. Iako smatram da kad radiš dobre stvari, kad se dovoljno trudiš i imaš vjere u svoj cilj tada ce vaš rad biti prepoznat gdje god bili i što god radili. Inače, po pitanju PPIova, odnosno poduzetničkih potpornih institucija mislim da postoje sveukupno tri u cijeloj državi privatne, sve ostale osnivanju općine, gradovi i županije. Kada vam je kao privatniku konkurencija javna služba onda je i to jedan od razloga zbog kojeg imate bolje rezultate jer vam plaća nije proračunska već je morate zaraditi, a samim tim se i više truditi i raditi te probijati na tržištu.

Koliko projekata je razvijeno u vašem Centru te koji od njih su danas najznačajniji?

Tijekom našega rada i djelovanja pomogli smo i sudjelovali u osnivanju preko 300 mikro - malih firmi i obrta, od čega su dva inovatora. Jedan je već na svjetskom tržištu dok drugi sigurnim koracima koračaju prema EU tržištu. Nadalje, odradili smo veliki broj infrastrukturnih projekata za gradove i općine kao i za postojeće poduzetnike. Projekt koji je meni najdraži je projekt SALONA u Solinu, ulaz u arheološko nalazište za koji sam sama osmislila ideju i dobila nepovratna sredstva. Projekt je to koji omogućuje svim posjetiteljima doživjeti SALONU na svih pet osjetila jednako. Na taj način je posjet arheološkom nalazištu omogućen osobama sa svim vrstama invaliditeta. Uzmimo samo činjenicu da u EU ima 36 milijuna osoba s invaliditetom, a 28 milijuna njih putuje. Osobe su to koje nikada ne putuju same i nikada u sezoni. Pričamo o ekonomskom i društveno korisnom projektu.

Kako riješiti problem da mnogi startupovi ne uspijevaju preživjeti izlazak iz inkubatora?

Tako da u inkubatorima i poduzetničkim centrima ne mogu raditi osobe koje nisu imale iskustva u realnom sektoru. Početnici trebaju savjete iz iskustva, a ne teorije.

Vjerujete li da svojom participacijom u visokoj politici možete poboljšati poduzetničku klimu?

Da, vjerujem. Uzmimo upravo iz programa Mosta mjere koje početnicima omogućavaju lakše poslovanje i daju nadu da će lakše pronaći svoje mjesto na tržištu rasterećeniji od nameta kao što je porez na ime tvrtke te porez na dobit koji se a 20% smanjuje na 12%. Prošlo je tek mjesec dana, a ovo su dvije stvari jako važne za početnike koje se mijenjanju. Dugo sam vremena provela u privatnom sektoru, i to upravo u borbi s administracijom te znam što treba mijenjati. Pet godina sam govorila iste stvari, ali nije bilo koristi. Sad s pozicije saborske zastupnice su to odjednom važne informacije. Uvijek ću stati na stranu poduzetnika jer smatram da je to okosnica razvoja gospodarstva. Podizati svijest o poduzetništvu je nešto što moramo već uvesti u vrtiće i djecu učiti da svojim radom mogu stvarati i da je jedino sigurno radno mjesto ono koje sam stvoriš. Tada nam država neće biti puna uhljeba. Zato se okrenimo što prije poboljšanju uvjeta malom poduzetniku jer uvijek je bolje imati 500.000 malih poduzetnika nego pet velikih.