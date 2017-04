Poduzetni 18-godišnji Karlovčanin razvija "uradi sam" mobitel i traži radnike

Albert Gajšak, osnivač i direktor startupa CircuitMessa, Foto: PD

Albert Gajšak, 18-godišnjak iz Karlovca, koji je za prvu hrvatsku ručnu gaming konzolu koju korisnik sam sastavlja, MAKERbuino, u mjesec dana preko Kickstartera prikupio 100 tisuća dolara kapitala već planira idući veliki “uradi sam” (DIY) proizvod. Kako doznaje Poslovni dnevnik, Gajšak razvija DIY mobitel koji bi volio vidjeti na tržištu kroz godinu dana.

Retro uređaj

“Bit će malo pametniji od Nokije 3310, ali ne toliko pametan da bi mogao vrtjeti najnoviju verziju Androida. No, to ni nije proizvod koji će zamijeniti vaš pametni mobitel već onaj koji će vas naučiti kako on radi. Znači, nešto slično kao i MAKERbuino, jer on koristi staru 8-bitnu tehnologiju, ali ima svoju draž”, kaže Gajšak.

Poduzetni Karlovčanin od “uredi sam” uređaja krenuo je razvijati ozbiljan biznis. U Sudskom registru već se pojavila njegova tvrtka CircuitMess u koju je investirao Tomislav Car, suosnivač i direktor najveće hrvatske tvrtke za proizvodnju mobilnih aplikacija Infinuma.

Prvi rezultati vrlo su dobri. U dva mjeseca, dok se MAKERbuino beta testirao, prodao ih je sto komada. Kroz kampanju na Kickstarteru primio je još oko 1900 narudžbi, 90% iz inozemstva. Drugim riječima, u nešto više od tri mjeseca, znači jednom kvartalu, prodao je oko 2000 vlastitih hardverskih proizvoda, mahom u izvoz. Gajšak dodaje da se prodaja nastavlja kroz njegovu web trgovinu te partnerstva. “Već sam primio upite trgovaca iz Južne Koreje, Kine, JAR-a i SAD-a za ekskluzivnim zastupništva”, kaže Gajšak.

Traži radnike

Dodaje da se za uvrštenje MAKERbuina u ponudu raspitao i veći broj domaćih trgovaca. Navodi da će u idućih mjesec dana zaposliti desetak ljudi da isporuče naručene MAKERbuine. Usto traži softveraše i hardveraše s kojima će razvijati nove DIY proizvode, ali i novu verziju konzole koja bi se na tržištu našla do kraja godine.

“Proizvode koje razvija CircuitMess su retro, edukativni i svi su zamišljeni da odražavaju duh ‘uradi sam’ zajednice kojoj i sami pripadamo”, zaključuje Gajšak.v