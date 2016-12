Oradian na Filipinima, a cilja Vijetnam i Indoneziju

Antonio Šeparović, suosnivač i direktor Oradiana/Marko Lukunić/PIXSELL

Oradian se proširio na Filipine, a istražuje mogućnost širenja u Vijetnam i Indoneziju. Hrvatski startup u financijskoj četvrti Manile zapošljava šest stručnjaka, a oglasio je poslove za još dvoje ljudi.

Ukupno Oradian, koji glavni ured ima u Zagrebu te najveći dio poslovanja radi u Nigeriji, ima 48 zaposlenih. Antonio Šeparović, suosnivač i direktor Oradiana kaže da će im investicija Finance In Motiona omogućila da krenu u ekspanziju u Aziji. "S investicijom ćemo povećati naš tim, dodatno uložiti u istraživanja i razvoj te nam omogućiti daljnji prodor u Aziju, gdje smo sada prisutni kroz ured u Filipinima", kaže Šeparović.

Navodi da u Aziji već imaju niz korisnika među mikrofinancijskih institucijama (MFI). Riječ je uredima koji posuđuju male svote novca lokalnom stanovništvu i tako obavljaju bankarske usluge u području gdje nisu prisutne klasične banke. U Africi je Oradian sa svojim softverskim rješenjem Instafinom opremio više od 200 lokalnih MFI-ja, koji zahvaljujući tome svoje usluge pružaju za više od pola milijuna ljudi. Najviše korisnika imaju u Nigeriji, sedmoj najmnogoljudnijoj državi na svijetu, u kojoj živi 182,2 milijuna stanovnika i od kojih većina nema pristup bankarskim uslugama kakve su poznate na Zapadu.

Šeparović nije želio pobliže govoriti o financijskim detaljima investicije frankfurtskog investicijskog fonda Finance In Motiona. Navodi da te podatke ne objavljuju. Prema CrunchBaseu, Oradian je do sada prošao kroz tri investicijske runde prikupivši od deset ulagača 2,33 milijuna dolara. U posljednjoj, "Series A" investiciji iz srpnja 2016. godine od 2,1 milijun dolara, navodi se Finance In Motion. Prema podacima Poslovne Hrvatske, Oradian je lani imao rast prihoda od 74,5 posto na 1,4 milijuna kuna prihoda.