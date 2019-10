Kako je tinejdžer krenuo iz svoje sobe i postao multimilijunaš

Foto: YouTube

Mladi poduzetnik Marcin Klecinski u tajnosti je vodio kompaniju Malwarebytes iz studentskog doma – i zarađivao milijune. Mnogi poduzetnici imaju 'taj trenutak' u kojem shvate da su naišli na nešto krupno. Za Marcina Klecinskog to se dogodilo dok je diskretno – iz studentske sobe – vodio biznis, radeći na antivirus softveru.

Iako je njegova startup kompanija Malwarebytes krajem 2008. postojala manje od godinu dana, već je stjecala dobru reputaciju u svijetu cyber sigurnosti.

Marcin, koji je tada imao samo 18 godina, jedva je uspjevao da žonglira startup i studentski život na Univerzitetu u Illinoisu.

Međutim, onda mu se posrećilo.

"Imao sam velikih problema analizirati najnoviji kompjuterski virus kad mi se na monitoru odjednom pojavila potpuno bijela stranica i poruka – izbačeni ste sa školske mreže zbog virusa na vašem desktopu", kaže on.

"Očigledno su otkrili da imam virus na računalu, ali nisu shvatili da je to bilo namjerno. I tako ja pozovem IT službu univerziteta, a oni mi pošalju klinca koji nije bio stariji od mene. On sjedne za računalo, pogleda ga i kaže: ‘Au, baš si uprskao stvar’."

"I onda se tu na moje oči ulogira na moju internet stranicu i skine Malwarebytes."

"Ništa nisam rekao, samo sam stajao iza njega i gledao kako mi popravlja računalo mojim vlastitim softverom. Otišao je ne znajući tko sam, ali do dana današnjeg obožavam taj trenutak."

Marcin je 2012. diplomirao iz kompjuterskih nauka, a njegov Malwarebytes je u tom trenutku već bio kompanija koja zarađuje nekoliko milijuna dolara godišnje.

Za to vrijeme nijedan od njegovih profesora nije imao pojma što mu oduzima toliko vremena i utječe na snižene ocjene.

Malwarebytes danas ima godišnji obrt od više od 126 milijuna dolara i milijune mušterija iz svih krajeva svijeta.

Marsin je rođen u Poljskoj 1989. godine, a u Chicago se preselio s obitelji kao trogodišnjak.

Kao tinejdžer opsjednut video igrama, slučajno je zapratio računalni virus, pa je na internet forumima i iz knjiga za početnike naučio sve što je morao o njima.

Službeno je pokrenuo Malwarebytes u januaru 2008, kad je imao svega 18 godina.

