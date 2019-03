Interes ulagača je ogroman, i prije starta kampanje ponudili su nam 130.000 eura

Foto: Pixsell

Domaći startupi sve više prepoznaju Funderbeam kao zgodnu platformu za prikupljanje kapitala pa će danas novac na njoj prikupiti i OmoLab, kao osma hrvatska tvrtka koja lansira kampanju. Radi se o tvrtki koja stoji iza sve popularnije aplikacije OmoReader koja pomaže u čitanju osobama s disleksijom. O poslovnim planovima tvrtke te velikom interesu ulagača čak i prije lansiranja kampanje govori osnivač tvrtke Petar Reić.

Kakve rezultate OmoLab trenutačno bilježi na tržištu?

Naše alate koristi više od 6000 individualnih korisnika u Hrvatskoj. Nedavno smo potpisali prve ugovore s izdavačkim kućama koje integriraju OmoType i OmoReader rješenja u svoja digitalna i tiskana izdanja, čime ćemo doprijeti do znatno većeg broja korisnika u Hrvatskoj i inozemstvu. Potencijal za primjenu naših alata je iznimno širok jer se proteže na sve pisane sadržaje, u tiskanom i digitalnom obliku.

Kakvi su poslovni planovi tvrtke u idućih nekoliko godina?

Trenutačno smo usmjereni na izlazak na strana tržišta, za početak anglofona, a potom i tržišta španjolskog, francuskog i njemačkog govornog područja. U suradnji s našim partnerima poput Locastica i Hot Typea, a primarno Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta (ERF) u Zagrebu, vizija nam je osnovati Centar za disleksiju unutar kojeg bismo razvijali alate za pravovremenu detekciju, tretman i olakšavanje ovog poremećaja te ih po validaciji plasirali na tržište.

Naime, mi po nizu parametara pratimo ponašanje korisnika unutar OmoReader aplikacije, a prikupljeni podaci već sada čine jedan od najvećih izvora informacija za razumijevanje disleksije uopće. Analizom tih podataka ekipa iz Laboratorija za psiholingvistička istraživanja (dio ERF-a) radi na preporukama za daljnji razvoj aplikacije.

Kako ste došli na ideju da novac prikupite putem Funderbeama?

Funderbeam je zanimljiva platforma, svojevrsna burza za startupove. Riječ je zapravo o crowdfunding modelu s tim da ulagači postaju dio tvrtke. Jako nam se svidjela ideja da umjesto jednog velikog imamo stotinu malih ulagača koji svojim znanjem, savjetima i kontaktima mogu značajno doprinijeti razvoju i širenju. No, ključnu ulogu odigrao je naš vodeći investitor Ratko Knežević čija su energija i posvećenost bili presudni da se upustimo u ovu kampanju.

Koliko novca namjeravate prikupiti na Funderbeamu te kakav je preliminarni interes ulagača?

Putem Funderbeama namjeravamo prikupiti između 150.000 i 240.000 eura, a preliminarni interes je značajno premašio naša najoptimističnija predviđanja. Do trenutka javnog lansiranja kampanje već imamo inicijalni interes investitora u iznosu 130.000 eura, u najvećoj mjeri zahvaljujući već spomenutom angažmanu našeg vodećeg investitora Ratka Kneževića.

Ranije ste spomenuli da novac prikupljen na Funderbeamu namjeravate iskoristiti za prodor na anglofona tržišta. Je li tome razlog što statistički englesko govorno područje ima najviši udjel disleksičnih osoba u populaciji, od 25 posto?

Da, u anglofonim zemljama je i u postotku i apsolutnom broju najviše osoba s disleksijom. Oko 20 posto u populaciji ili 60 milijuna ljudi s disleksijom. Naime, manifestacije disleksije bitno ovise o jeziku i pismu, budući je na engleskom jeziku najveća razlika između pisanja i izgovora tu su i manifestacije disleksije najizraženije.

Na koji način planirate ući na to tržište i jeste li već ostvarili neke kontakte?

Ostvarili smo prve kontakte, ali i započeli konkretne suradnje s izdavačima i drugim partnerima koji su prisutni na anglofonim tržištima. Američkom tržištu se želimo otvarati i putem zajednica i udruženja koja okupljaju osobe s disleksijom i/ili rade na podizanju razumijevanja o ovom jedinstvenom poremećaju. Ulazak na to tržište ide u dva smjera, prema individualnim korisnicima te prema tvrtkama i institucijama.

S obzirom na to da je aplikacija OmoReader besplatna, na koji način namjeravate ostvarivati zaradu te je li postojeći model prodaje postera, majica i grafika dovoljan da ulagačima donese povrat?

Aplikacija OmoReader je ponuđena bez naplate za osobnu upotrebu jer smo željeli u što kraćem roku doći do što većeg broja korisnika kako bismo na osnovu analitike i povratnih informacija razvili proizvod koji u najvećoj mjeri korespondira s potrebama osoba s disleksijom. Značajno poboljšana aplikacija OmoReader, koju planiramo lansirati početkom srpnja, naplaćivat će se nakon probnog korištenja na svim tržištima. Trenutačni korisnici, early adopteri u Hrvatskoj, ne trebaju se brinuti jer će putem promo kodova korištenje za njih i dalje biti besplatno, kao nagrada što su nam pomogli u razvoju OmoReadera. No, i mimo toga vodili smo računa o cjenovnoj pristupačnosti i fleksibilnosti korištenja kako bismo omogućili aplikaciju što većem broju korisnika. Financiranje putem povezanih proizvoda otpočetka je bilo prijelazno rješenje. Što ne znači da smo zanemarili taj segment, dapače, radimo na širenju portfelja povezanih proizvoda, a posebno nas veseli interes distributera s kojima možemo doprijeti do većeg broja kupaca. Taj segment planiramo postupno razvijati na domaćem i regionalnom tržištu, a doživljavamo ga prvenstveno kao alternativni izvor prihoda, i u većoj mjeri je usmjeren na osnaživanje pozicije djece s disleksijom u društvu, dok je s poslovne strane glavni fokus na monetizaciji OmoReader aplikacije i OmoType font sustava.