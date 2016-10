Kypreos: Imate pet startupa svjetskog kalibra

Foto: Thinkstock

Usred rasprave hrvatskih ekonomista koji su zabrinuti zbog startup emigracije, posebno one u Velikoj Britaniji, u Zagrebu i Osijeku boravio je predstavnik Global Entrepreneur Programmea (GEP) britanske vlade Tony Kypreos, koji je ovdje došao tražiti startupe.

Kypreos je 1998. bio jedan od top menadžera u startupu Agency.comu, koji je 1998. na NASDAQ-u ostvario IPO od 800 milijuna dolara. Vodio je razvoj VC fonda T-Ventures i uložio u startup inkubator na Cambridgeu, a danas ima svoj startup Dupl.

GEP je usluga britanske vlade, a ovdje se stvara klima da takva pomoć znači pomaganje iseljavanju hrvatskih startupa. Znači li?

Ne. Danas je glavni problem kvalitetan i povoljan razvoj, a vi to imate ovdje. Nema potrebe za iseljavanjem. No, ima potrebe za izlaskom na međunarodno tržište kad dođe do komercijalizacije. Kad kažem da GEP može pomoći, to onda znači da može pomoći s komercijalizacijom. Konkretno, vi imate vrlo zanimljive i disruptivne startupe, ali oni ovdje ne mogu postići evaluaciju kakvu mogu dobiti u Londonu. Ne mogu ovdje doći ni do takvih izvora financiranja, koji su globalni. Naravno, ne može ni GEP pomoći svima. Od 20 prijava kapaciteti su nam da možemo pomoći jednu.

Koji vam je prvi dojam o Hrvatskoj?

Imate vrlo niske troškove života i mnogo talenata, znači imate idealne uvjete da budete središte razvoja i istraživanja. Mislim da je vrlo mudro što hrvatski startupi ovdje imaju istraživanja i razvoj, znači ono što je danas proizvodnja, a komercijalizaciju rade vani. Razvoj startupa promatram kao igru šaha. Ona traje i traži da o svemu razmislite nekoliko koraka unaprijed. Novac, znači gorivo za vaš rast, je ono o čemu morate razmišljati na duge staze i zato mi se kombinacija cijenovno povoljnog razvoja i ekonomski najisplativije komercijaliacije čini jako dobra.

Jeste li vidjeli kakve perspektivne startupe u Hrvatskoj?

Da, više njih. Razgovarao sam sa profesorom Ratkom Mađarevićem s FER-a, koji je osnovao startup uniGluko. Taj startup radi neke vrlo zanimljive stvari i vjerujem da imaju vrlo perspektivan proizvod koji ima globalno tržište. Na FER-u sam razgovarao i s profesorom Hrvojem Džapom, koji razvija inkubator na FER-u i uči inženjere da postanu poduzetnici. FER je jako dobar fakultet. Tamo sam vidio i jednu robotičku tvrtku čiji bih proizvod rado vidio za tri godine. U HUB-u385 razgovarao sam s Lukom Sučićem i jednim startupom, smještenim tamo, koji je razvio hadrver za tehnološki vrlo napredan sustav zaštite od krađe bicikla. Vidio sam i startup Smart Lumies, koji radi vrlo zanimljive stvari u području IoT-a i edukacije. Mislim da taj startup može napraviti čuda počne li izravno raditi s edukacijskim ustanovama. Bio sam i u ZIP-u, gdje sam vidio startup Thorium A+ i jako mi se sviđa.

Činite se kao da sve to niste očekivali?

Da, iskreno sam začuđen koliko su svi ti startupi u Hrvatskoj postigli s toliko malo novca. Impresioniran sam koliko su predani. Mislim da imaju priliku napraviti velike stvari na globalnom tržištu i rado bih im pomogao. Tu je i opcija da im se pomogne kroz GEP.