HUB385 bez pompe pokrenuo Generator

Iako nazivno nudi samo usluge iznajmljivanja prostora i edukacije, najveći coworking prostor u Hrvatskoj HUB385 bez pompe je krenuo u još jedan projekt koji interno zovu Generator. Otkako je početkom godine otvoren HUB385 nižu se pitanja hoće li nova inovacijska tvornica, koju operativno vodi investicijski menadžer i bivši voditelj DT-ova inkubatora HUB:rauma za Hrvatsku Luka Sučić, uz prostor i obrazovni sadržaj ponuditi i usluge poslovnog inkubatora.

Pitanja su postala još aktualnija otkako je HUB385 postao partner prve hrvatske startup burze, koju će zajedno početkom iduće godine lansirati Zagrebačka burza i estonski Funderbeam. Sučić kaže da je točno da su u okviru internog projekta, koji zovu Generator, započeli s procesom mentoriranja nekolicine stručnjaka i timova. No, naglašava da to nije inkubator, jer oni sa startupima rade interno i individualno, dok inkubatori rade grupno, kao u školi.

160stanara svaki dan radi u prostoru HUB-a 385

Alternativa

"Za nas je ovo projekt koji se organski razvio iz događanja vezanih uz konferenciju Brave New World, kroz koju je prošlo 600-700 ljudi, gdje smo kroz seriju praktičnih radionica željeli potaknuti ljude da sami probaju napraviti nešto svoje i odraziti se u biznis, da shvate da postoji alternativa radu od 9 do 17", kaže Sučić.Dodaje da hrvatski startup ekosustav ima veliki problem, jer iako ide u dobrom smjeru, to radi vrlo sporo. Navodi da se startup ekosustavi kod naših susjeda u Srbiji i Mađarskoj razvijaju bržim tempom. Pojašnjava da to ne znači nužno stvaranje više inkubatora i akceleratora već jačanje zajednice.

Inflacija inkubatora

"U svijetu postoji inflacija akceleratora i inkubatora, a ključ uspjeha je u razvoju zajednice. To je ono što ovdje nedostaje. U Berlinu ili Krakowu postoje deseci događanja za startupe, i to svaki dan. To još nije slučaj sa Zagrebom. Treba nam aktivnija zajednica i tu se trudimo promijeniti stvari", kaže Sučić.Generator je, objašnjava, nastao nakon što su na proljeće iz IoT hackathona, koji je ciljao na stvaranje novih projekata u području pametnih gradova, pametnih stanova i druge pametne elektronike, pojedinci koji su tamo došli formirali deset timova.

Primili su ih sve i tijekom ljeta proveli kroz niz edukacija. Paralelno su ih provukli kroz individualan rad s mentorima te poticali na suradnju, iz čega se deset timova pretvorilo u osam, pa šest i sada četiri mnogo snažnija i kompatnija tima s proizvodima koji imaju najveće šanse za tržišni uspjeh. Jedan radi na rješenju za pametno razvrstavanje otpada, drugi razvija bot kao sučelje za komunikaciju s građanima, treći IoT sustav koji dom čini sigurniji za djecu te četvrti IoT sustav koji pomaže pri u prometu pri kočenju.

Grade zajednicu

Sučić ističe da su ti timovi u vrlo ranim fazama razvoja i da nema govora da bi bili spremni za startup burzu ZSE-a i Funderbeama. Navodi da će se njihovi proizvodi još dosta promijeniti prije nego što budu spremni za tržište, pa ne želi detaljnije o konkretnim proizvodima. U tom procesu, kaže, povezuju ih i sa zajednicom. HUB385 ima 160 stanara koji tamo rade svakodnevno."Timove u Generatoru želimo motivirati da što više 'prototipiraju'. Sada su u tzv. exploration fazi. Istražuju tržište, skupljaju mišljenja, povezuju se sa zajednicom, traže savjete, ispravljaju svoje slabe točke, bruse poslovne planove", zakljkučuje Sučić.