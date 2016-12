Hrvatski inovatori osvojili 12 odličja za deset inovacija i postigli zlatni uspjeh

Arhivska fotografija: Damir Špehar / Pixsell

Hrvatski inovatori su na dvije svjetski značajne izložbe inovacija u Hong Kongu i Kaohsiungu (Taiwan) osvojili 12 odličja za deset inovacija, te su na središnjem godišnjem okupljanju inovatora iz cijeloga svijeta "Kaohsiung International Invention and Design EXPO" (KIDE) postigli zlatni uspjeh, izvijestio je Savez inovatora.

U Kaohsiungu održana izložba inovacija i novih dizajna Svjetske organizacije udruga inovatora "WIIPA" uz sudjelovanje više od 500 izložaka iz 26 država svijeta, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski savez inovatora.

Vjekoslav Majetić bio je najuspješniji hrvatski izlagač, a dobio je Veliku nagradu izložbe i zlatnu medalju za inovaciju "Muiltifunkcionalno komunalno električno vozilo tom-tom". Inovatori iz "TOZ Penkala" i "Ludum tradea" nagrađeni su zlatnom medaljom i posebnom nagradom organizacije inovatora iz "Macaoa MIIA" za inovaciju "Glinamol", istaknuto je u priopćenju.

Zlatne medalje osvojili su i Mirjana Brlečić za inovaciju "Nikel prive", Tomislav Juratovac za "Helloquent Wi-fi", Dubravko Rogale i Snježana Firšt Rogale za "Integrirani tehnički podsustav za inteligentnu vojnu i zaštitnu odjeću", Anita Bušić za "BodyRecog – The Body Shape Tracking App", Almir Karabegović za inovaciju "Spirala za kobile", Ivana Legović i Roberto Legović za "Flash vitamin cream" i Tomislav Bronzin za inovaciju "C@N PersonRecog - Gender & Age Group Recognition Software". Srebrno odličje osvojila je Sanja Lončarek za inovaciju "Drvene natikače s promjenjivim gornjištem", stoji u priopćenju.

Središnji godišnji sastanak svjetske organizacije WIIPA, bio je prigoda za usklađivanje aktivnosti nacionalnih asocijacija u 2017. godini. Hrvatsko izaslanstvo je primilo niz čestitki za uspješnu izložbu INOVA – budi uzor 2016, a gotovo sve nacionalne asocijacije članice WIIPA-e su najavile svoj dolazak iduće godine, dodaje se. "Značaj ovih hrvatskih uspjeha i važne uloge u svjetskoj zajednici inovatora, izniman je s obzirom na vodeću ulogu Taiwana u svijetu inovatora, kao i veliki i dugogodišnji gospodarski uzlet te male ali ekomomski značajne azijske države", rečeno je u priopćenju.

Hrvatski inovatori su sudjelovali i na "InnoDesignTech Expo", izložbi koja je u Hong Kongu okupila 450 izlagača iz 23 zemlje. Predstavljene su inovacije, tehnologije i dizajnerska rješenja u proizvodnji, trgovini i uslugama, s ciljem komercijalizacije inovacija na tržištu azijskih zemalja. Odličja na toj izložbi osvojili su Ivana i Roberto Legović za inovaciju "Flash vitamin cream", što je jedina nagrada inovaciji iz EU.

"S više od trideset poslovnih razgovora s mogućim partnerima otvorili smo vrata našim inovatorima na ovo tržište, a to je samo početak jer do realizacije posla na tržištu Hong Konga i Kine dug je put", kazala je voditeljica Inovacijske misije, direktorica Sektora za industriju i IT Tajana Kesić Šapić.

Izrazila je zadovoljstvo što je Hrvatska jedina EU zemlja koja je osvojila nagradu na prestižnom sajmu "InnoDesignTech Expo". "Iako smo mala zemlja imamo sjajne inovacije za svjetsko tržište“, naglasila je.