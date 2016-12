Frankfurtski investicijski fond kupio udio u Oradianu

Suosnivači Oradiana: Antonio Šeparović, Andrew Mainhart, Julian Oehrlein i Onyeka Adibeli/Sanjin Strukić/PIXSELL

Zagrebački Oradian, prema Forbesu, jedan od pet najboljih FinTech startupa u Europi za 2016., primio je investiciju od najvećeg ulagača u društveno korisne pothvate Finance In Motion (FiM).

Iznos ulaganja u startup, koji je u Africi razvio popularnu cloud platformu za mikrofinancije, nije objavljen. Prema CrunchBaseu, Oradian je do sada prošao kroz tri investicijske runde prikupivši od deset ulagača 2,33 milijuna dolara.Među sjemenskim ulagačima su Africa Angels Network i londonski Seedcamp. Posljednja na popisu je "Series A" investicija od sredine srpnja od 2,1 milijun dolara koju je vodio Rivers Capital Partners, a u njoj sudjelovali Finance in Motion, Day One Capital Fund Management i Credo Ventures.

U netom pristiglom priopćenju Finance In Motiona ne navodi se je li riječ o novoj, četvrtoj investicijskoj rundi, ili potvrdi sudjelovanja u trećoj. Do zaključivanja ovog broja nismo dobili pojašnjenje. Oradian je u ožujku premašio 200 mikrofinancijskih institucija (MFI) s 400 tisuća krajnjih korisnika. Do ljeta već je imao pola milijuna krajnjih korisnika.

Usto je dogovorio suradnju sa Stellarom i time razvio alternativu SWIFT-u. Oradianovo poslovanje temelji se iznajmljivanju Instafin cloud aplikacije za jedan euro po korisniku godišnje MFI-jima iz Afrike. Florian Meister, direktor FiM-a kaže da je Oradianov Instafin tržišno koristan i društveno inkluzivan proizvod. "Uklanja barijere na tržištu", ističe Meister.