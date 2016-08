Skok u pravom smjeru

FOTO: Press

UNAPREĐENJE MREŽE

Sve je to dio novog strateškog usmjerenja pomoću kojeg Tele2 želi postati operater koji ne samo da pruža ono što se od njega očekuje, nego i koji predviđa trendove te je uvijek ukorak s korisnikovim potrebama koje se stalno mijenjaju. To je dug put koji zahtijeva strpljenje, posvećenost i dugoročni angažman, ali da bi se uopće krenulo, potrebni su dobri temelji. Budući da je svaki telekom jak koliko i njegova mreža, upravo je prvo na to Tele2 usmjerio svoju pozornost te s preko 300 milijuna kuna investicija podignuo kvalitetu mreže.

Nakon što je uvedena najnovija 3G tehnologija, uveden je i 4G, tako da korisnici svih uređaja mogu uživati blagodati nove mreže. Tele2 je ostvario najbolji rezultat na testu kvalitete podatkovnih usluga prema testiranju njemačke tvrtke P3 Communications provedenom u svibnju 2016.

VELIKO INVESTIRANJE

700 tona isporučene opreme i more paleta

No da bi se ovakav skok dogodio nije dovoljno samo uplatiti novac, već je potrebno jako puno rada i angažmana.

Skladišta su bila puna paleta s opremom, tako da je trebalo organizirati cijeli proces kako opreme ne bi bilo ni previše ni premalo u danom trenutku. To znači u prosjeku 450 paleta dnevno.

Nakon završenih radova na terenu, rezultat je bio poprilično impresivan – utrošeno je čak milijun radnih sati na nadogradnju mreže, a u cijeli proces bilo je uključeno čak 700 ljudi: kako Tele2 zaposlenika, tako i vanjskih suradnika. Kad se sve zbroji i oduzme, ovim angažmanom polegnuto je čak 300.000 metara optičkih kablova.

Ovaj skok u kvaliteti mreže osigurao je korisnicima diljem Hrvatske izbor od čak tri visokokvalitetne mreže, što je rijetkost i u razvijenijim zemljama. Najbitnije od svega je činjenica da je ova nova, nadograđena mreža zapravo tek početak u novom poglavlju Tele2 i temelj za maštovite i kreativne ponude koje će biti dostupne u bližoj i daljoj budućnosti.