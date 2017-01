PREUZMITE BESPLATNIH 50 eura i trgujte dionicama Alibabe od svoje kuće

Foto: fortrade

Od početka prošle godine pa do listopada, cijena dionica Alibabe narasla je više od 30 %.

Izlazak na burzu

Alibaba je osnovana 1999. godine, a u rujnu 2014. godine provedena je najveća inicijalna javna ponuda dionica na burzi u New Yorku, čime je ogromna kineska kompanija postala globalni igrač. Alibaba se postavila kao vodeći medijum elektronske trgovine, ne samo u Kini i Aziji, nego i kao pretendent na veliko tržište Rusije, Brazila, Španjolske itd. s ciljem da distribuira kineske i druge proizvode cijelom svijetu.

Rast prihoda

S namjerom da i u SAD-u (pre)uzme veći dio kolača, Alibaba preko AliExpressa ima još veće planove. Elektronska trgovina u Kini prošle je godine zabilježila rast od 33 %. Čini se da su mogućnosti rasta kompanije u Kini daleko od iscrpljenih. Ova kompanija u kontinuitetu bilježi dvocifrene stope rasta prihoda, a u drugom kvartalu 2016. Godine ostvaren je rast od 55 % što, ukupno, za prvu polovinu ove godine čini najviši rast za posljednje dvije godine.

Alibaba i Donald Trump

Od početka prošle godine do listopada cijena dionica Alibabe je narasla više od 30 %. Nakon američkih predsjedničkih izbora dionice Alibabe su u silaznom trendu za razliku od ostatka tržišta. Predizborna retorika Donalda Trampa, u pravcu većeg protekcionizma SAD-a, posebno u odnosu na Kinu, utjecala je na slabljenje interesiranja investitora za dionice Alibabe. To je stanje trajalo sve do kraja prosinca. Međutim, pad je zaustavljen i čini se da je kineski gigant ponovno na krilima inicijative svog glavnog vizionara Jacka Maa. On se nedavno sastao s budućim predsjednikom SAD-a u namjeri da mu izloži ekonomske planove o budućem rastu.

