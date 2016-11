Foto: screenshot / youtube

Današnje naglo i kontinuirano promjenjivo poslovno okruženje od nas zahtjeva sve veću okretnost, kao i sposobnost brzog razvijanja novih strategija prema promijenjenim okolnostima. Od kritične je važnosti i brzina i učinkovitost kojom te promjene provodimo.

Istraživanje Harvard Business Reviewa pokazalo je da se gotovo 40% takvih strategija nikad ne izvrši: „razvodni se“ i tvrtka ih ne provede. Stoga ne čudi što je istraživanje koje je Conference Board proveo na 180 generalnih direktora pokazalo kako su problemi vezani uz izvršavanje strategije među najgorima; jedan su od tri problema koji ih najviše muči.

Oni koji provode strategije su ljudi unutar kompanije! Tvrtke koje se žele ustrojiti za uspjeh svjesne kako im je potrebno poslovno rješenje kojom bi optimizirali svoje ljudske resurse za izazove današnjice i pripremili je za sutrašnjicu.

SAP SuccessFactors HCM Suite je to rješenje. SAP SucessFactors omoguuje učinkovit uvid u stanje izvršnog osoblja, olakšava proces donošenja odluka te osigurava da pravi ljudi s pravim vještinama naprave kvalitetan posao.

Upravo toj temi posvećena su predavanja na SAP-ovom događanju "Organizacijska kultura i poslovni rezultati". Ivica Vrančić govorit će o definiciji organizacijske kulture, o definiciji njenih vrijednosti i o važnosti menadžmenta te izravnom utjecaju i povezanosti organizacijske kulture s poslovnim rezultatima, dok će Tim Ringo, regionalni dopredsjednik SAP-a EMEA zadužen za SuccessFactors održati predavanje pod nazivom „21st Century People: How People Engagement, Innovation and Productivity Can Transform the World“. Događanjem će svojim predavanjem pod nazivom „Nije važna samo tehnologija… Važni su ljudi koji je koriste!“. zaključiti Karlo Smojver iz tvrtke b4b, koja ima za cilj pomoći partnerima poboljšati svoje poslovanje i poslovne rezultate, uvođenjem najbolje svjetske poslovne prakse u informatičkoj tehnologiji - SAP sustava.

Usudite se biti korak ispred, ubrzajte transformaciju kompanije u digitalnu ekonomiju te saznajte od stručnjaka za HR područje sve što Vas zanima. Sudjelovanje na događanju je besplatno uz obaveznu registraciju na SAP HR Agenda stranicama.