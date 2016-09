NOVO: Otvorene su prijave za listopad i studeni

Foto: foto press

Poslovni dnevnik vam donosi kalendar održavanja seminara za listopad i studeni 2016. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Prijavite se odmah. Iskoristite cijenu rane prijave i uštedite više od 500 kn.

KALENDAR SEMINARA

"Menadžment i kontroling – donosimo li prave odluke?" 4. listopada 2016.

Kako od mnoštva informacija odabrati one koje su ključne za upravljanje? Seminar za menadžere i voditelje za uspješno čitanje izvještaja.

"Kako se nositi sa stresom u poslu" 5.listopada 2016.

Kako stres utjeće na radnu učinkovitost, kako izbjeći konflikte i raditi pod pritiskom.

"Poslovno pregovaranje – kako pomaknuti granice mogućeg" 11. listopada 2016.

Efikasne i dinamične strategije i taktike za uvjeravanje i pregovaranje koje će vam pomoći zadržati kupce ili ispregovarati povoljnije uvjete sa dobavljačima.

„Kako probleme pretvoriti u ideje ili kako izaći iz logike“ 12. listopada 2016.

Kad vam ponestane ideje i potreban vam je poticaj za poslovni uspjeh vrijeme je za kreativnu radionicu. Think outside the box.

"DODATNA I UNAKRSNA(KRIŽNA) PRODAJA" 14.listopada 2016.

Naučite kako znanje o vašim proizvodima i uslugama pretvoriti u konkretnu prodajnu argumentaciju i benefite za kupca. Kako potaknuti kupca na kupovinu dodatnih proizvoda.

"Učinkovito delegiranje i rukovođenje timom" 20. listopada 2016.

Menadžeri moraju delegirati zadatke svom timu kako bi se sami mogli posvetiti strateškom upravljanju.

"Što prodavača čini izvrsnim?" 21. listopada 2016.

Individualan pristup razvoja prodajnih vještina. Zavolite posao koji radite, jer samo tako mogući su vrhunski rezultati.

"Upravljanje konfliktima na poslu" 25. listopada 2016

Učvrstite vlastiti identitet, uočite problem, upoznajte sebe i uvježbajte komunikacijske vještine.

"Davanje povratne informacije zaposlenicima" 26. listopada 2016.

Upravljanje ljudima i davanje povratne informacije kako bi motivirali suradnike.

„Razumijevanje i manipulacija financijskim izvještajima“ 27. listopada 2016.

Naučite osnove financijske analize izvještaja i razlike u izvještajima, (Bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku) računovodstvene greške i manipulacije, sve na jednom mjestu na primjerima iz prakse.

"Koji je Vaš liderski profil?" 28. listopada 2016.

Otkrijte koji je vaš liderski profil i razvijte vlastite liderske potencijale. Trening za menadžere i voditelje za jačanje leaderskih kompetencija.

"Prodaja za 5! –Thinking outside the box" 17. studenog 2016.

Novi pristup prodaji u cilju pomicanja od ustaljenih stereotipa. NLP trening sa vježbama igranje uloga, male grupe, mnoštvo primjera iz prakse.

"Strateški menadžment" 18. studenog 2016.

Menadžerski trening koji će vam pomoći redefinirati strateške namjere i dugoročne ciljeve, kreirati i implementirati operativne planove za uspješno vođenje poduzeća.

"Konstruktivno rješavanje sukoba u timu​" 22. studenog 2016.

Na ovom treningu saznat ćete kako konfliktnu situaciju na poslu asertivnom komunikacijom možete vješto preokrenuti u pozitivnu suradnju.

"Moć uvjeravanja u prodaji" 23. studenog 2016.

Naučite kako najbolje prezentirati karakteristike vašeg proizvoda kupcima te kako pristupiti svakom pojedinom kupcu.

