Mirakul Akademija - upisi u tijeku, iskoristite poseban popust do 31.01.2017.

Na poslodavcima je da razumiju i budu u tijeku sa stanjem poslovnog okruženja u kojem je svaka dodatna stečena vještina, znanje ili upoznavanje njihovih zaposlenika s ostalim polaznicima edukacije mogućnost za osiguravanje prednosti nad konkurencijom. Osim toga, dodatne edukacije svima mogu ojačati sigurnost u vlastite kompetencije, kako bismo se brže i efikasnije prilagodili raznim situacijama i ostvarili zadane ciljeve tvrtke za koju poslujemo.

Visoko specijalizirana znanja i vještine

Osim novih, konkretnih i primjenjivih znanja, stručnim usavršavanjem kroz višemjesečne programe polaznici će nadograditi i temeljna stručna znanja te vještine koje su stekli dosadašnjim radom i obrazovanjem.

Mirakul Akademija pruža sveobuhvatna znanja iz ključnih područja poslovanja

Poznavanje i implementacija konkretnih znanja za upravljanje tvrtkama, projektima i ljudima u vrijeme rastućih strukturalnih i procesnih kompleksnosti danas je nužnost. U sklopu Mirakul Akademije dva puta godišnje upisuju se i nove generacije polaznika višemjesečnih specijalističkih programa vezanih uz Internet marketing, HR management, Prodaju, Community management te pripremu i provedbu projekata za EU fondove, financije i Project management.

Mini MBA EXECUTIVE LEADERSHIP program je na zahtjev polaznika od ove godine dodatno proširen sa dvije vrhunske leadership teme.

Višemjesečni modularni programi:

Internet marketing Akademija

Internet i mobilno poslovanje svakodnevno postaju sve važniji dio poslovanja i nezaobilazan kanal komunikacije s potrošačima. Internet marketing Akademija pružit će polaznicima sveobuhvatna znanja iz područja marketinga i prodaje putem Interneta, s detaljno pojašnjenim svim potrebnim tehnikama i alatima koji će ih osposobiti za kvalitetno upravljanje ciljanim marketinškim kampanjama.

Više o programu

Financijska Akademija

Upravljanje financijama predstavlja temeljni i najvažniji dio poslovanja svake tvrtke i institucije. Bez odgovornog, učinkovitog i profesionalnog upravljanja financijama tvrtke se mogu lako naći u složenim problemima. Stoga smo, uz pomoć vodećih hrvatskih financijskih managera i konzultanata, kreirali napredan edukacijski program koji pokriva sva najvažnija područja financija; od planiranja, korporativnih financija, kontrolinga, do poznavanja računovodstva i poreza, a koji će sadašnjim i budućim financijskim stručnjacima pružiti sveobuhvatna financijska znanja i nadogradnju njihovih postojećih znanja i poslovnog iskustva.

HR Akademija

Ljudski potencijali jedan su od ključnih resursa i izravni sudionik poslovnog razvoja i ekspanzije svake organizacije. Organizacije privlače, zapošljavaju, motiviraju i razvijaju svoje ljudske potencijale kao temeljne pokretače sadašnjih i budućih uspjeha.HR Akademija u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra formirana je kako bi potaknula sustavni pristup managementu ljudskih potencijala u procesnom i praktičnom kontekstu te kako bi se ohrabrilo korištenje najboljih hrvatskih, ali i svjetskih HR praksi. Više o programu.

Mini MBA – Executive leadership

Executive Leadership will empower you to build and motivate effective teams, resolve strategic problems, and drive change in yourself and your organization. Personal leadership development is a key focus of the program. To enhance your awareness of your leadership style and how it’s perceived by others.

Prodajna Akademija

Organizacija i upravljanje prodajom, uz prodajne vještine i tehnike, čini osnovne i najvažnije kompetencije većine poduzetnika i managera, a posebice zaposlenika u sektoru prodaje. U vrijeme krize učinkovitost prodajnih timova, uz individualnu prodajnu sposobnost managera, predstavlja ključni čimbenik u rastu i razvoju tvrtke. Prodajna Akademija program je stručnog usavršavanja u organizaciji Mirakul Edukacijskog centra koji odgovora upravo na aktualne izazove poslovanja te razvija nužne prodajne i managerske kompetencije. Namijenjen je managerima, poduzetnicima te svim osobama zaposlenim u prodajnim odjelima i zainteresiranim za napredovanje u području prodaje. Više o programu.

Project management Akademija

Pohađanjem Akademije stječu se znanja i vještine potrebne za polaganje certifikacijskog ispita u svrhu stjecanja PMP (Project Management Professional) certifikata. PMP certifikat prepoznat je kao univerzalni standard izvrsnosti u Upravljanju projektima te je danas sve više zahtjevan u organizacijama koje se bave upravljanjem projektima. Kroz predavanja i praktične vježbe polaznici će se detaljno upoznati s Vodičem kroz znanje u upravljanju projektima – PMBOK i PMI (Project Management Institute) metodologijom te se pripremiti za PMP certifikacijski ispit.

Voditelj projekata za EU fondove

Pisanje projekta za sufinanciranje iz fondova Europske unije složen je proces koji zahtijeva točnost, preciznost i zadovoljavanje svih, pa i najsitnijih detalja. Iz tog razloga mnogi projekti bivaju odbijeni, bez obzira što projektna ideja ima opću društvenu vrijednost i ekonomsku opravdanost. Polaznicima će se predstaviti dostupni fondovi EU, kao i fondovi koji će biti na raspolaganju nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, objasniti kako financijski upravljati programima te kako se pripremiti za natječaje. Kako osmisliti projekt voditelji će objasniti na praktičnim primjerima koji su uspješno provedeni, kao i kroz dosadašnju praksu u pripremi velikih investicijskih projekata za strukturne i kohezijske fondove. Više o programu.

Community manager Akademija

Društvene mreže postale su sve važniji i nezaobilazni kanal komunikacije između tvrtke, branda ili pojedinca s korisnicima, konzumentima ili obožavateljima. Ta se komunikacija iz temelja promijenila postavši dvosmjerna. Također, društvene mreže otvorile su novi prostor na kojem tvrtke provode svoje marketinške i PR aktivnosti, prostor na kojem vladaju nove zakonitosti. Tvrtka, brand ili pojedinac više si ne postavljaju pitanje trebaju li nastupiti na društvenim mrežama nego razmišljaju o tome kako to napraviti i koje društvene mreže pritom odabrati.Više o programu.

Polaznici seminara Mirakul Edukacijskog centra i Mirakul Akademija u pravilu dolaze iz najvećih tvrtki i institucija u Hrvatskoj, često s managerskih pozicija, vrlo su stručni i imaju visoka očekivanja od predavača i Mirakula kao organizatora. Očekuju konkretna znanja koja će moći već sutradan primijeniti na svojem radnom mjestu, te donijeti korist i novu vrijednost svojoj tvrtki.

Upisi novih generacija na višemjesečne programe su započeli, a u tijeku je poseban AKCIJSKI POPUST OD 15% za rane prijave i uplate do 31.01.2017. na sve modularne programe.

Rezervirajte svoje mjesto odmah i iskoristite promociju.

Sve dodatne informacije o Akademijama i predavačima možete pogledati na web stranicama.