HUP konferencija o digitalnoj ekonomiji: Digitalna (R)evolucija

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

U organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), u utorak 22. studenog održat će se konferencija o digitalnoj ekonomiji pod nazivom „Digitalna (R)evolucija“. Nazočnima će se obratiti glavni direktor HUP-a, Davor Majetić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta, Martina Dalić, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, Andrej Plenković, te poseban gost – generalni direktor BusinessEurope-a, Markus J. Beyrer.

Na konferenciji će biti predstavljeni se predstaviti rezultati istraživanja kojeg je u suradnji s HUP-om proveo AT Kearney o digitalnoj transformaciji koja je do sada provedena unutar hrvatskih kompanija. U prvom dijelu konferencije kojeg će moderirati Boris Drilo, član Uprave HT-a, predstavnici start up hrvatskih tvrtki imat će priliku predstaviti svoje biznise – Farmeron (Matija Kopić), Oradian (Marko Elezović), Photomath (Damir Sabol) i STEMI (Marin Trošelj).

U sklopu okviru programa konferencije također će biti održana se održati i panel rasprava koju će moderirati Ivan Maglić, direktor Calisto/Gartner Adriatic, a na kojoj će sudjelovati predsjednici Uprava velikih hrvatskih kompanija (Agrokor, Badel, Erste&Steiermarkische Bank, Podravka, Privredna Banka Zagreb) koje su u nekom dijelu svog poslovanja provele digitalizaciju.

Neka od pitanja na koja će panelisti pokušati odgovoriti su jesmo li došli do točke u kojoj prihvaćamo nužnost provedbe digitalizacije u poslovanju i jesmo li spremni na digitalnu transformaciju države i gospodarstva kao preduvjeta daljnjeg razvoja.

Na konferenciji „Digitalna (R)evolucija“ očekujemo više od 300 uzvanika – članova HUP-a, predstavnika državnih tijela, lokalne i regionalne uprave, akademske zajednice te mnoge druge uvažene goste.