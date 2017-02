Hrvatska pamet Hrvatskoj 2017. - Pobjednički radovi 2016.

1) IZVORNO HRVATSKO

Projekt: Računalna igra Čudnovate zgode šegrta Hlapića

Autor: Matija Drinković, Akademija dramske umjetnosti, Zagreb

Čudnovate zgode šegrta Hlapića u novoj verziji, u obliku računalne igre, projekt je Matije Drnikovića, studenta Akademije dramskih umjetnosti. Riječ je o proizvodu namijenjenom djeci od 8 do 10 godina koji se bazira na predlošku popularnog romana Ivane Brlić Mažuranić.

Računalna igra Čudnovate zgode šegrta Hlapića predstavlja interaktivnu avanturu sa zagonetkama, koja okvirno prati fabularnu strukturu predloška. Igrač preuzima kontrolu nad Hlapićem kojem na početku može dati svoje ime, tako da se ostali likovi tijekom igre imenom obraćaju osobi koja je igra. Animirani film predstavlja bitnu referentnu točku jer je cilj pružiti slična dizajnerska rješenja kako bi produkt bio što prepoznatljiviji potencijalnim kupcima.

Igra se sastoji od ukupno osam dijelova koji se mogu shvatiti kao klasične razine. Prva služi kao uvod i svojevrsni tutorial, a ostale su raspoređeni po danima koje je Hlapić proveo na putovanju. Nakon svake pojedine cjeline slijedi kratka pitalica s ponuđenim odgovorima o radnji koja se odvijala. Na taj se način namjerava postići još bolje razumijevanje priče i igre koja je ionako namijenjena dosta mladoj publici. Pred igrača se tijekom radnje postavlja niz zagonetki i mini igara koje se moraju riješiti kako bi se moglo napredovati na više razine. Njih će biti od tri do pet na svakoj razini dajući tako približni sveukupan broj nešto manji od četrdeset. Međusobno će se dosta razlikovati, kako u konceptu, tako i u kompleksnosti. Ovisno o broju pokušaja i ostvarenom vremenu prilikom rješavanja zagonetke, igrač će dobiti od nula do tri zvjezdice. Broj skupljenih zvjezdica neće uvjetovati nastavak igre, ali će pet omogućiti otključavanje bonus sadržaja, od posebnih mini igara do mijenjanja boja, tema i sličnih sadržaja. Sve lokacije/slike u igri i njihovi elementi poput građevina, prirode, eventualnih drugih likova interaktivne su naravi. Klik na element može ponuditi detaljniju informaciju, mogućnost konkretne interakcije poput ulaska u objekt ili tek jednostavnu animaciju.

2) PODUZETNA HRVATSKA

Projekt: Bilja&bilje

Autorski tim: Žana Plejić, Josipa Bjelobrk i Ana Čobanković; Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Projekt Bilja&bilje temelji se na inovativnim bilježnicama koje kombinacijom boja i mirisa potiču kognitivne sposobnosti korisnika. Naziv dolazi od sleng riječi za bilježnicu, bilja, te opisa njezina sadržaja – bilje, za što autorice vjeruju da će s vremenom postati i lako pamtljivim sloganom te ujedno i njihovim zaštitnim znakom.

Bilježnicu za poboljšanje koncentracije i pamćenja krasi prirodni biljni miris ružmarina, dok je boja unutrašnjih listova blijedo žuta, te je namijenjena svima onima koji su još uvijek u procesu učenja, a prije svega studentima i srednjoškolcima. U ponudi je i bilježnica za smanjenje napetosti i umora, oplemenjen prirodnim biljnim mirisom lavande, čiji su unutrašnji listovi blijedo zeleni, a ciljana skupina korisnika zaposlene osobe u potrazi za relaksacijom.

Miris aromatičnog ulja ružmarina, prema nekim istraživanja, ubrzava proces pamćenja i do 75 %. Osim ubrzavanja kratkotrajnog pamćenja, miris eteričnog ulja ružmarina ima i dugotrajni učinak na funkcije povećanja pamćenja, ali i utjecaj na povećanje budnosti. Zelena boja pak umiruje, otklanja umor i opušta. Također, miris lavande je odabran upravo za ovu bilježnicu zato što lavanda opušta, otklanja glavobolju i djeluje umirujuće.

3) INOVATIVNA HRVATSKA

Projekt: Fit Foods

Autor: Vladimir Puvača, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Fit Foods je web shop za kupovinu individualiziranih i svježih obroka, jedinstven po načinu pripreme hrane u skladu s potrebama ciljanih skupina te savjetovanja i izrade programa prehrane. Planira se i suradnja s nekoliko drugih tvrtki, čime će se olakšati poslovanje i ponuditi cjelovita usluga. Potrebe za zdravom prehranom sve su veće, naročito zbog trendova zdravog načina života i prehrane koje je zbog nedostatka vremena uvjetovanog ubrzanom svakodnevicom sve teže prakticirati.

Glavni zadatak projekta Fit Foods jest osobama koje se bave sportom omogućiti brzu, povoljnu, stručnu i kvalitetnu uslugu te finalni proizvod u skladu sa zdravim načinom života. Time korisnici štede vlastito vrijeme za nabavu sastojaka koji ponekad nisu lako dostupni, a koji su ujedno i nerijetko kupovinom na malo vrlo skupi, a njihova priprema i planiranje prehrane iziskuje poprilično vremena.