Da bi vam posao išao, pomaknite ga s mjesta

Ako ste oduvijek željeli zamijeniti uredski posao i sjedenje od 9 do 5 nečim dinamičnijim i novim ili ste se već bacili u potragu za novim prilikama, tehnologija više nije jedan od problema.

START UP I PODUZETNIŠTVO SU IN

Mnogi start up projekti i crowdfunding kampanje dokaz su da tehnologija omogućava nove poslovne prilike na područjima gdje se to dosad činilo nemogućim. Primjena novih tehnologija omogućava i malim i velikima da svoj posao razviju u novim smjerovima i na novim mjestima.

POKUĆNI INTERNET

Na primjer, nova usluga Tele2, pokućni internet temelji se na najmodernijem 4G rješenju dostupnom diljem zemlje, koje pruža odlično iskustvo korištenja interneta. Zato je ova usluga Tele2 postala učinkovito rješenje za sve koji svoj biznis obavljaju on the go. Pokućni internet funkcionira kao plug and play sustav gdje se na Tele2 Wi-Fi router istovremeno mogu priključiti i do 32 uređaja. Zahvaljujući plug and play sustavu nema potrebe za žicama, a nema ni čekanja po nekoliko tjedana na samu instalaciju usluge, već surfate od onog trenutka kada vam Tele2 uruči router. Zbog toga ne morate čekati na realizaciju svoje poslovne ideje, a niste ograničeni ni lokacijom jer je pokućni internet prijenosan. To znači da ako zbog projekta morate cijelu sezonu boraviti u drugom gradu, uz svoju najbolju košulju, nosite i pokućni internet. Istovremeno ste dostupni i u kontaktu sa svojim klijentima, partnerima i suradnicima. Naravno, ako to želite. Nema više situacija u kojima morate doći do ureda da podijelite neki dokument ili prezentirate novu ideja. Sve je u vašim rukama, i to uvijek.

I ne morate brinuti o povezivosti. Uz pristup 4G mreži brzine dosežu i do 50 Mbps, a 300 GB prometa dovoljno je za službene mailove i za sve ono u čemu uživate na internetu kada ne radite. O uploadu velike “ekselice” da i ne govorimo. Trebat će manje od minute, što je kraće nego na fiksnom internetu. Što je najbolje od svega, video prezentacije ili kratki razgovor s vašim suradnikom možete napraviti u košulji, sakou i boksericama dok sjedite ispred laptopa spojeni na pokućni internet, i to uz najbolje cijene na tržištu.

Sigurni smo da ćete uz Tele2 pokućni internet uspjeti spojiti ugodno s korisnim jer Tele2 nastavlja unaprjeđivati svoje poslovanje da biste vi bili zadovoljni. Kvaliteta ove usluge i Tele2 mreže potvrđena je istraživanjem. Tele2 je ostvario najbolji rezultat na testu kvalitete podatkovnih usluga prema testiranju njemačke tvrtke P3 Communications provedenom u svibnju 2016.