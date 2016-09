Alta Badia – zimski odmor s daškom glamura

FOTO: Press

Prekrasni krajolici talijanskih skijališta obrubljeni snježnim vrhuncima uz uglavnom sunčano vrijeme, vrhunske staze, mnogobrojni restorani s izvanrednom gastronomskom ponudom, pubovi i apres-ski barovi, ali i sjajan provod samo su neki su od mamaca koji svake godine privlače brojne turiste na talijanski snijeg.

Poželite li svom zimskom odmoru dodati dašak glamura, na pravom ste mjestu. Luksuzni hoteli, wellness centri koji će razmaziti i najzahtjevnije, gastro priče čiji se okus ne zaboravlja i blizina skijaških staza, razlog su više za provesti zimski odmor u mondenoj varijanti na obroncima Alpi, od kojih je nezaobilazno odredište svakako, snježna ljepotica – Alta Badia.

„Dragi gosti, BËGNODÜS – dobro došli u Alta Badiu“, tako će vas pozdraviti njezini domaćini, na svom posebnom jeziku, mješavini talijanskog i njemačkog, na šarmantan i nadasve gostoljubiv način. Osvojiti će vas i profesionalnim pristupom te vrhunskim kulinarskim delicijama, dok vi uživate u predivnom krajoliku, sunčanom vremenu i odličnim skijaškim stazama.

Smještena u srcu Dolomita, u Južnom Tirolu, Alta Badia raspolaže modernim sjedežnicama i gondolama kojima su polazišta uglavnom iz mjesta u dolini. Početnici će obožavati duge, plave, osunčane staze, napredniji vijugati nekolicinom izazovnijih crvenih, dok eksperti mogu uživati u skijaškoj stazi Gran Risa. Crna staza koja se spušta od vrha Piz la Ila na 2077 m/nmv, do mjesta La Villa, pozornica je utrke Svjetskog kupa u veleslalomu za muškarce, koji se održava sredinom prosinca.

Zimovanje s daškom glamura očekuje vas po first minute cijeni već od 6.230 kuna po osobi za uplate do 15. listopada 2016., u terminu od 8. do 15. siječnja i luksuznim smještajem u ski-in / ski – out hotelu Ciasa Salares s 4 zvijezdice. Hotelska ponuda zadovoljit će i najzahtjevnije goste, obzirom da hotel, smješten na samom skijalištu, raspolaže i Gourmet restoranom La Siriola s Michelinovom zvjezdicom, vinskim podrumom Siriola s više od 1600 vrsta vina, prostorijom s izborom više od 70 vrsta sireva, dok ljubitelje slatkih nota očekuje čokoladna ekstaza u sobi s ponudom više od 40 vrsta čokolade.

Osim gurmanskih užitaka, na raspolaganju vam je i Beauty Spa Vives wellness oaza, koja će prijati nakon dana provedenog na snijegu, a Atlas vam omogućava i 10% popusta na tretmane ljepote.

Više informacija o ostalim skijaškim aranžmanima, kao i novi katalog „Zima 2016./2017.“ potražite na www.atlas.hr ili pozivom na besplatan info. telefon 0800 99 98.